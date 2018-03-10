台水新南向 將赴印蓋淨水廠

印度塔塔公司高層9日拜訪台水董事長郭俊銘（左），雙方談及由塔塔公司開發案源共同投標，讓台水跨足印度水務事業。（馬瑞君攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

國營事業力推新南向政策，印度塔塔公司高層9日拜訪台灣自來水公司董事長郭俊銘，塔塔公司歷史悠久，可望作為台水公司與印度溝通的橋梁，由塔塔公司開發案源共同投標，讓台水跨足印度的水務事業。

印度最大集團塔塔公司高層昨天拜訪台灣自來水公司，雙方達成合作夥伴共識，4月起塔塔將提供印度大型自來來水廠開發案給台水，未來要簽署MOU(合作意向書)長期合作。台水董事長郭俊銘月底將飛往印度，透過當地台商媒介，已敲定3個10萬噸以下的小型淨水廠開發案工程。

郭俊銘表示，印度預計興建100座智慧城市，水務部分投資金額高達234億美元，台水在2017年9月號召台灣自來水產業上下游37家業者，成立「台灣水資源A-Team」，囊括整個產業從工程規畫設計至營建工程施工，以及水量計、抽水機、閥類、管材、淨水、水質儀器與自動化設備等製造商。

塔塔集團橫跨汽車、鋼鐵、資訊，全印度6到7成自來水系統是該集團擁有。塔塔高層昨介紹其資訊服務及系統整合產品，並觸及印度開發淨水廠業務合作。

郭俊銘表示，塔塔可作為台水與印度溝通之橋樑，由塔塔公司開發案源共同投標。台水指出，目前規畫前往印度承包水廠工程有兩種模式，一種是10萬噸以下的小型淨水廠，這部分會透過在地台商引介案源，目前已談成AP省、TN省共3個水廠案開發案，月底郭將前往當地，簽署MOU(合作意向書)。

第二種是大型工程計畫，台水要跟塔塔建立合作夥伴關係。相關案源會由工程顧問公司擔任主導，台水負責協助規畫整合。台水指出，塔塔承諾4月底提供水廠開發案源給台水，等明年子公司台灣自來水技術成立，也會簽MOU，長期承包印度大型水廠開發。

(中國時報)

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