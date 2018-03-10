彰縣環保局挨悶棍 研究對策

2018年03月10日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣政府去年因台化公司M22汽電共生鍋爐所用的生煤不符標準，祭出《環境影響評估監督及裁處不法利得作業要點》及《行政罰法》，裁罰12.4億元，環保署訴願會8日審查，撤銷彰縣府的行政處分，彰縣環保局表示，待收到判決書後，將和法制單位和律師研究後續。

彰縣府駁回台化彰化廠3座燃煤鍋爐燃煤展延許可證後，又繼續因台化燃煤售電，不當得利，加碼裁罰12.4億元，創下違反環評最高裁罰紀錄；台化不服，指出排放符合標準，且優於法令，提起訴願等行政救濟，環保署訴願會8日以舉證未周全，撤銷彰化縣政府的行政處分，要求另作適當處理。

彰化縣環保局表示，台化彰化廠從2002年3月開始操作M22汽電共生機組，從台化申報的購買紀錄和抽檢都發現使用生煤在總水分、固有水分、灰分、揮發分、固定碳、含硫分等不符環境影響說明書內容，2016年12月7日以違反《環境影響評估法》裁罰30萬元。

環保局指出，追繳罰款到12.4億元是依法行政，主要是因台化使用不符標準生煤，不當得利龐大，估算從2008年1月到2016年9月售電獲利13億多，超出《環評法》裁處上限150萬元，才改依《環境影響評估監督及裁處不法利得作業要點》及《行政罰法》，另裁處12億4400萬元。M16、M17鍋爐未違反環評承諾，未開罰。

環保局表示，裁罰是依法行政，如今被駁回，不知依據理由是什麼？等收到判決書後，將和法制單位、律師研究後續的處理。

(中國時報)