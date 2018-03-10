兩會觀察－陳雲英接地氣 黃志賢很親和

2018年03月10日 04:10 中國時報 陳柏廷

第13屆全國人大服務人員為迎接第二次全體會議代表擺出拍照姿勢。（路透）

大陸全國人大台灣團昨日上午舉行全體會議並對媒體開放；儘管比起大陸其他省市團，台灣團相對「小而美」，卻是台媒最關注代表團之一。而13名人大代表，除前世界銀行副行長林毅夫妻子陳雲英是台灣出生外，其餘12名代表，包括大陸全國台聯會長黃志賢，都是大陸台籍第二、三代，在大陸深耕已久。

陳雲英台北生 林毅夫妻

全國人大是大陸最高國家權力機關，外界可能不知道，從第1屆全國人大開始，就有台灣省籍代表，直到1975年第4屆全國人大，首次設立台灣省代表團。

對比其他省級代表人數眾多，台灣團只有13名代表，理由何在？人大台灣團公開資料顯示，13名人大代表名額，主要是由第5屆全國人大討論決定；當時決定在實現國家完全統一之前，台灣省暫時選舉13名全國人大代表，沿用至今。

值得一提的是，台灣省全國人大代表多是大陸出生的台籍第二、三代，成員來自東南西北，職業相當多元；既有黨政機關領導幹部，也有在科技、文化教育及醫療衛生等領域的專家學者。

13名人大代表中，以出生台北的陳雲英最受外界關注。65歲的陳雲英，是中央教育科學研究所研究員，亦是大陸全國台聯副會長，多次連任全國人大代表。

黃志賢喊話 盼台陸交流

平心而論，陳雲英來自台灣，因此每年在台灣團組會議上，所提相關建議，也最接台灣地氣。以今年為例，陳雲英呼籲，大陸各中央地方單位應該設立一站式窗口服務台胞，才能真正幫忙台灣民眾赴大陸發展，讓政策美意不會打折扣。

此外，祖籍台南的黃志賢，也是今年台灣團焦點之一。過去台灣代表團團長，主要是由前全國台聯會長汪毅夫出任，今年則首度由黃志賢擔任。昨日在台灣團團組會議開始前，黃志賢還提早現身與媒體交流，親和力十足。

黃志賢昨日在會上，不只盤點大陸全國台聯今年工作，並回應媒體提問，在談及涉台問題，也多次向台胞喊話赴陸交流，希望以柔性做法，推進兩岸和平。

(中國時報)