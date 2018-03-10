陸台聯推兩岸和平 如泡功夫茶

2018年03月10日 04:10 中國時報 陳柏廷 、 羅印冲 ／北京報導 ／北京報導

大陸全國人大台灣團團組會議昨日上午舉行。談及兩岸關係前景，新任大陸全國台聯會長黃志賢直言，台灣民眾不要被錯誤宣傳蒙蔽，漸進式台獨危害性很強，只會損害台胞切身利益。大陸全國台聯將發揮「泡功夫茶、煲佛跳牆」精神，建好兩岸溝通橋梁，推進兩岸關係和平發展。

當前兩岸關係面臨諸多挑戰，作為台灣省人大代表，黃志賢昨在會上指出，目前兩岸關係嚴峻複雜，主要是台灣當局拒不承認九二共識，形形色色分裂勢力動作頻頻，外部勢力也加大干預。

黃志賢強調，不少台灣民眾對兩岸關係前景相當憂心，但不管台灣是哪個政黨執政，都阻擋不了兩岸向前邁進的步伐，也改變不了和平統一的進程；「這是人心所向、大勢所趨」。

面對民進黨推出一連串「去中國化」措施，黃志賢稱，台灣當局如果能以台灣民眾的福祉為重，就應該積極響應民眾所需，回到體現一中原則的「九二共識」政治基礎上，兩岸才能重新回到和平發展正確軌道上。

黃志賢更直言，台灣民眾千萬不要被錯誤宣傳所蒙蔽，漸進式台獨危害性很強，只會損害台灣同胞切身利益。

黃志賢也呼籲，大陸為台灣民眾謀福祉是真心實意，「大陸的發展不是威脅，而是機遇」，希望沒來過大陸的台灣同胞，都來大陸走走看看，了解一個真實大陸，尋找放飛夢想的機會。

而談及新時代大陸全國台聯的對台工作，黃志賢表明，全國台聯作為台胞之家，因為是家，所以在聯繫服務台灣同胞中，就有其優勢；台聯將積極推動兩岸民間交流，引導台胞情感、增進國家認同。

黃志賢說，大陸全國台聯會建好兩岸溝通的橋梁，扮演讓台灣民眾「離不開、靠得住、信得過」的「知心人、貼心人」的角色；未來將繼續邀請台灣基層人士、台灣青年等赴陸交流，以「泡功夫茶、煲佛跳牆」的精神，來推動兩岸關係和平發展。

(中國時報)