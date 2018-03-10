人民幣先生告別後 誰來接班

2018年03月10日 04:10 中國時報 羅印冲

3/10兩會議程

擔任大陸央行（中國人民銀行）行長16年，因曾推動人民幣匯改而被稱為「人民幣先生」的周小川，預計在大陸兩會後卸下央行職務。昨天央行記者會，猶如他在全國兩會的告別秀，中外媒體最想知道的，還是「誰是接班人」？記者會後，大批媒體湧向主席台前追問，有記者向周小川高喊：誰是您的接班人？但周僅笑回：你猜呀！

頭髮幾乎全白、擁有北京清華大學工學博士學位的周小川，在大陸的地位幾乎就像台灣彭神彭淮南一般，被視為金融貨幣穩定的重要操盤手，且大陸央行行長一做就是16年，年屆七旬的他，預計兩會後交出央行兵符，正式卸下行長職務。

周小川是江蘇宜興人，年輕時當過知青，專業是計算機應用與系統工程。後來他和吳敬璉、郭樹清、樓繼偉等人一起參與國務院經濟體制改革研究和設計，踏入了經濟政策研究圈子。

1991年起，周小川先後在銀行、外匯、證券等多個金融部門任職。2002年起任央行行長。

2012年中共18大前，周小川64歲，當時有媒體預料他可能退下行長職務，然而18大後他仍繼續出掌央行，可見中共高層相當倚重他的專業能力和操守。從2002年到2018年，16年漫長歲月，使他成為大陸迄今任職時間最長的央行行長。

周小川在央行行長任內經歷許多大陸重大的金融和貨幣改革，包括銀監會的成立；官方動用外匯儲備對國有商業銀行注資；2004年，大陸宣布啟動國有商業銀行股份制改造，中國銀行和中國建設銀行是首批試點；2010年中國農業銀行在大陸和香港掛牌，4大國有商業銀行全部順利改制上市。

除了帶領大陸挺過2008年金融危機，周小川另一重要貢獻是推動了人民幣匯率改革，2005年7月，大陸央行改革人民幣匯率形成機制，人民幣不再盯住單一美元，交易浮動區間也逐漸擴大。周小川「人民幣先生」之美名不脛而走。

昨記者會上，誰會成為周小川的接班人成為媒體熱議話題。有記者問周小川，漫長職業生涯中有哪些難忘和遺憾的事情？只見周小川略顯羞澀說，事情太多了，很難挑出來，但有幸和大家一起在金融改革開放方面做工作，向前推進，真的很有幸。「人民幣先生」留下了優雅又謙虛的身影。

(中國時報)