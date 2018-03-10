人民幣先生告別後 誰來接班

中國人民銀行行長周小川在大陸全國人大記者會後被追問繼任者時笑稱「你猜呀！」（路透）

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中國時報
3/10兩會議程

擔任大陸央行（中國人民銀行）行長16年，因曾推動人民幣匯改而被稱為「人民幣先生」的周小川，預計在大陸兩會後卸下央行職務。昨天央行記者會，猶如他在全國兩會的告別秀，中外媒體最想知道的，還是「誰是接班人」？記者會後，大批媒體湧向主席台前追問，有記者向周小川高喊：誰是您的接班人？但周僅笑回：你猜呀！

頭髮幾乎全白、擁有北京清華大學工學博士學位的周小川，在大陸的地位幾乎就像台灣彭神彭淮南一般，被視為金融貨幣穩定的重要操盤手，且大陸央行行長一做就是16年，年屆七旬的他，預計兩會後交出央行兵符，正式卸下行長職務。

周小川是江蘇宜興人，年輕時當過知青，專業是計算機應用與系統工程。後來他和吳敬璉、郭樹清、樓繼偉等人一起參與國務院經濟體制改革研究和設計，踏入了經濟政策研究圈子。

1991年起，周小川先後在銀行、外匯、證券等多個金融部門任職。2002年起任央行行長。

2012年中共18大前，周小川64歲，當時有媒體預料他可能退下行長職務，然而18大後他仍繼續出掌央行，可見中共高層相當倚重他的專業能力和操守。從2002年到2018年，16年漫長歲月，使他成為大陸迄今任職時間最長的央行行長。

周小川在央行行長任內經歷許多大陸重大的金融和貨幣改革，包括銀監會的成立；官方動用外匯儲備對國有商業銀行注資；2004年，大陸宣布啟動國有商業銀行股份制改造，中國銀行和中國建設銀行是首批試點；2010年中國農業銀行在大陸和香港掛牌，4大國有商業銀行全部順利改制上市。

除了帶領大陸挺過2008年金融危機，周小川另一重要貢獻是推動了人民幣匯率改革，2005年7月，大陸央行改革人民幣匯率形成機制，人民幣不再盯住單一美元，交易浮動區間也逐漸擴大。周小川「人民幣先生」之美名不脛而走。

昨記者會上，誰會成為周小川的接班人成為媒體熱議話題。有記者問周小川，漫長職業生涯中有哪些難忘和遺憾的事情？只見周小川略顯羞澀說，事情太多了，很難挑出來，但有幸和大家一起在金融改革開放方面做工作，向前推進，真的很有幸。「人民幣先生」留下了優雅又謙虛的身影。

(中國時報)

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