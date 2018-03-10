淡淡3月天 桃園櫻花滿枝椏

2018年03月10日 01:12 中國時報 葉臻 、呂筱蟬、 賴佑維 ／桃園報導 、呂筱蟬、／桃園報導

又到了落英繽紛的季節，桃園拉拉山櫻花開，山櫻花、八重櫻、吉野櫻、昭和櫻、富士櫻、霧社櫻、千島櫻接力綻放，花期可到3月底。龜山區壽山巖觀音寺後方的吉野櫻、山櫻花也構築成櫻花步道，適合親子、情侶出遊。

北橫拉拉山 一路花海

桃園復興區中巴陵櫻木花道、上巴陵中心路櫻花盛開，也因為天氣良好，周末吸引大批人潮上山賞櫻。桃園市風景區管理處表示，櫻花開花季節依序是山櫻花、八重櫻、吉野櫻、昭和櫻、富士櫻、霧社櫻，千島櫻是最後一波，將在3月底前盛開。

桃園市風景區管理處表示，北橫公路沿線100多公里都有種植櫻花，其中高義、比亞外部落、中巴陵櫻木花道，及中心路沿線多個農場的千島櫻、吉野櫻、霧社櫻、昭和櫻等正全數綻放，3月初都能見到粉紅色花海美景。

恩愛農場 滿開迎遊客

海拔約1600公尺的恩愛農場，近期湧入賞櫻的遊客，恩愛農場的櫻花品種為富士櫻，是緋寒櫻及日本山櫻的雜交種，花形與緋寒櫻類似，顏色較為粉紅，花期約在2至3月，目前滿開吸引賞櫻人潮，入場費每人100元。

壽山巖觀音寺 逛步道

桃園市龜山區壽山巖觀音寺不但是內政部3級古蹟，後方廣植的櫻花每到2月底就會開遍山林，上百株櫻花樹成為絕美拍照勝地，吸引許多情侶、夫妻攜家帶眷前往賞玩。

壽山巖觀音寺董事長林明騰說，寺內公園的吉野櫻和山櫻花共有2、300株，每年到了花季就會出現「櫻花步道」，2月底會盛開5至6成，吉野櫻比山櫻花更早開花，3月初就已經開滿山谷。

(中國時報)