春遊北投 4公園玩透透

2018年03月10日 01:12 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

春遊、賞花玩透透！台北市北投區有4座公園，最適合全家大小一起走出戶外踏青！

台北市公園處建議，若想要來一趟「北投公園走透透」行程，可以搭乘捷運淡水線在「唭哩岸站」下車，首先就可以抵達東華公園。東華公園是最接近基隆河下游第一彎曲的山頭，山中很難得地仍保有大部份原始狀態，漫步於自然小山中深呼吸屬於亞熱帶闊葉林生態系，如血桐、白匏子、雀榕等。

接著走下一座小坡，可以抵達奇岩1.2.3號公園，這是奇岩重畫區開闢時，總面積共約3.7公頃的公園密集區，保留大量當地原生樹木如榕樹、樟樹及構樹，並引中崙仔溝溪水設置生態池，形成一個完整的生態。

再經奇岩國小來到坐落於奇岩新社區旁連結的丹鳳及崇仰公園，中崙仔溝靜流本區，生態池中原生種植物數量繁多、鳥語處處，富含豐富自然藏珍奇野獸的祕境。

體力佳者還可體驗沿軍艦岩親山步道，踏著質樸有味的石階，調整好呼吸登大屯山系著名山嶺軍艦岩；遊畢下山可經由大學亭往陽明大學方向到達石牌商圈填飽肚腩，可謂身、心舒暢。

最後再到蜆仔港公園，探訪換上新裝的「2018關渡花海節」，第3期的主角粉萼鼠尾草、大波斯菊、魯冰花等，已全數換裝完成，其中粉萼鼠尾草以盆花方式種植，配合花海基地高台的地形，原本天使飛舞的基地搖身一變，轉換成浪漫藍紫色花海，與大家熟悉的薰衣草有類似的景緻，無論拍照、打卡，都能留下不一樣的回憶。

(中國時報)