新竹縣市 共商解決垃圾問題

2018年03月10日 01:12 中國時報 陳育賢 、 莊旻靜 ／綜合報導 ／綜合報導

新竹縣每天有200餘噸垃圾，每天委請竹市代燒150噸，不過，焚燒後每噸產生15％的底渣目前也暫由竹市掩埋場處理，長期下來負擔相當沉重，由於縣市隔著頭前溪緊鄰，擁有共同水源，縣、市長邱鏡淳與林智堅9日特別會面，共商如何解決垃圾問題。

市府指出，縣市居民的工作、生活休戚與共，為了替大新竹地區的水質把關，針對頭前溪上游垃圾掩埋場議題，縣市長昨天特別進行研商，希望取得共識優先處理竹東掩埋場的垃圾問題，同時共同向台水公司爭取更高的用水品質。

縣環保局長黃士漢指出，新竹縣近年有大量垃圾暫時堆置新豐、竹東2處垃圾掩埋場，卻也因此引發民眾對於水質遭受汙染、生活品質大受影響等質疑。竹縣目前每日有超過200噸垃圾，除了竹市代處理150噸，另也委請苗栗縣處理90噸，但仍不足以清理完畢堆置的垃圾。

市府則指出，自2010年起，新竹市焚化廠以最大處理限度，扣除歲修時期外持續代燒竹縣每日垃圾150噸，佔全縣產出垃圾逾7成。

而新竹縣目前有3座使用中的垃圾掩埋場，市府、縣府也都了解竹東掩埋場對於水源影響的疑慮，當務之急就是處理竹東場垃圾爆滿的問題。

據了解，新竹市焚化廠目前每天處理700餘噸垃圾，除竹市本身的民生垃圾250噸外，代處理竹縣150噸、竹科180噸、一般工廠民生垃圾140噸。

不過，每噸垃圾焚燒後仍將產生15％、約150公斤底渣，過去代燒約定都有底渣送回掩埋的默契，目前竹縣的150噸垃圾的22.5噸底渣，是由竹市暫時協助掩埋，縣市政府也積極為底渣掩埋問題尋求解決辦法，才能真正解決垃圾問題。

(中國時報)