黃偉哲母雞帶小雞 省為上策

2018年03月10日 01:12 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

黃偉哲在民進黨台南市長黨內初選出線，問鼎市長寶座同時，更要肩負母雞帶小雞的大任，外界也都在觀望挾著高初選民調，他如何發揮領導力？黃偉哲表示，面對國民黨傳統組織戰攻勢，他將採取市長與議員聯合競選方式，以「省」字為考量。

黃偉哲將代表民進黨投入年底台南市長選戰，初選落幕隔天，旋即展開初選謝票行程，同時也馬不停蹄，已開始分析年底如何帶著黨籍議員們力拚議會過半席次。

黃偉哲指出，年底議員選舉，民進黨採高額提名35席，初選有48人參加，母雞與小雞之間的合作，基本上要等議員初選塵埃落定才決定，但大方向策略將以精、省為主，用市長、議員聯合競選方式，花最少的錢、發揮最強戰鬥力。

黃偉哲認為，市長選舉經費重，同黨的市長與議員參選人間可以彼此合作，討論未來戰略，預先沙盤推演，資源共享；相輔相成，如一起成立聯合總部，分攤看板、海報經費，辦選舉造勢活動時互相邀請，車隊一起遊行等，與地方密切合作，降低選舉開銷。

黃偉哲不諱言，黃偉哲就是一個「省」字，雖無法像前台南市長賴清德第2任選舉時採3不策略「不設總部、不設看板、不辦活動」，但節省經費是自己風格，他也提到，若國民黨推出的人選為家大業大、資源充沛的對象，年底市長選戰更需要戒慎恐懼，大意不得。

對於初選派系之爭，黃偉哲認為，出任民進黨台南市長參選人後，回歸團結不分彼此，整合是民進黨強項，未來也不會排斥與黨提名的任何議員參選人合作，以爭取民進黨在台南市議會最大席次為目標。

(中國時報)