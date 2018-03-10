黃偉哲母雞帶小雞 省為上策

民進黨台南市長參選人黃偉哲（中間黑西裝褲者），已開始思考年底台南市長與議員選戰的母雞帶小雞策略。（程炳璋攝）

友善列印
中國時報
／台南報導

黃偉哲在民進黨台南市長黨內初選出線，問鼎市長寶座同時，更要肩負母雞帶小雞的大任，外界也都在觀望挾著高初選民調，他如何發揮領導力？黃偉哲表示，面對國民黨傳統組織戰攻勢，他將採取市長與議員聯合競選方式，以「省」字為考量。

黃偉哲將代表民進黨投入年底台南市長選戰，初選落幕隔天，旋即展開初選謝票行程，同時也馬不停蹄，已開始分析年底如何帶著黨籍議員們力拚議會過半席次。

黃偉哲指出，年底議員選舉，民進黨採高額提名35席，初選有48人參加，母雞與小雞之間的合作，基本上要等議員初選塵埃落定才決定，但大方向策略將以精、省為主，用市長、議員聯合競選方式，花最少的錢、發揮最強戰鬥力。

黃偉哲認為，市長選舉經費重，同黨的市長與議員參選人間可以彼此合作，討論未來戰略，預先沙盤推演，資源共享；相輔相成，如一起成立聯合總部，分攤看板、海報經費，辦選舉造勢活動時互相邀請，車隊一起遊行等，與地方密切合作，降低選舉開銷。

黃偉哲不諱言，黃偉哲就是一個「省」字，雖無法像前台南市長賴清德第2任選舉時採3不策略「不設總部、不設看板、不辦活動」，但節省經費是自己風格，他也提到，若國民黨推出的人選為家大業大、資源充沛的對象，年底市長選戰更需要戒慎恐懼，大意不得。

對於初選派系之爭，黃偉哲認為，出任民進黨台南市長參選人後，回歸團結不分彼此，整合是民進黨強項，未來也不會排斥與黨提名的任何議員參選人合作，以爭取民進黨在台南市議會最大席次為目標。

(中國時報)

路樹被砍頭 原來是截頂修剪 屏東糖廠花海＋小火車 有看頭

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。