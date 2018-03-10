阿里山森鐵 3月12日復駛

阿里山森林小火車沿途風光明媚、森林生態豐富，頗受遊客歡迎。（翁聖勳攝）

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中國時報
翁聖勳／嘉縣報導

阿里山森林小火車今年度不到3個月發生4次出軌意外，雖未傳出任何人員傷亡，卻讓上山遊玩旅客人心惶惶。日前，阿里山森林鐵路管理處緊急決議停駛2周至3月11日，預計12日正式復駛，未來不排除採漸進式工程發包，將全線路基翻新，提升列車行駛平穩度，降低出軌頻率。

阿里山森鐵今年4起出軌事件，分別為1月18日車輛懸空出軌，緊接著23日平交道木製枕木腐朽，鋼軌支撐力不足，隔月14日同樣是車輛問題，25日出軌則傾向肇因為竹崎區段雨量大，導致路基流失支撐力不足，多次發生出軌意外，差點讓百年國寶級鐵路招牌掛不住。

森林鐵路管理處組長簡信立9日受訪表示，交通部已派員南下會勘事故地點進行指正，檢討指出，出軌路段地基泥化嚴重，為確保日後行車安全路基穩定度影響行車安全性，列車停駛期間已針對常下雨竹崎路段路基，增加「道碴」提升鐵軌紮實度，讓列車及鐵軌重量分散在路基上，減少出軌機率。

簡信立說，森鐵列車行經路段不同於平原地區坡度較為平緩，加上山區經常下雨，長期下來泥化嚴重，路基鬆軟影響鐵軌、枕木穩定度，造成車輛容易搖晃，也是意外事故的主因，未來將補強改善。

簡信立強調，森鐵的問題不是路段翻新就可以解決，還要考慮邊坡、水溝、排水問題，未來將採漸進式施工，同時針對鐵軌地基等工程進行招標，不排除全線施作。

(中國時報)

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