民進黨北市議員登記 35 人搶27席

2018年03月10日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

民進黨台北市議員初選9日完成登記，最後35人要搶27席，松山、信義區和大安、文山區同額競爭，不必初選，但士林、北投區9搶6，中正、萬華區7搶4爭取提名最為激烈，民進黨於3月19日至5月15日間舉辦民調；國民黨預計15日後展開登記作業。

童仲彥前妻 退出初選

面對年底選戰，民進黨在台北市採取保守策略，提名27席競選，要讓議員全壘打，國民黨則把目標放在議會實質過半，預計至少提33席。

民進黨昨完成登記作業，除議員童仲彥前妻李秀環在最後一天宣布退黨參選，令人意外的還有文山區萬興里長詹晉鑒，最後一刻未登記初選，他說，因為起跑太晚，準備不夠充分，加上登記費是不小負擔，最後決定退出議員初選，但仍會競選里長。

想代表民進黨參選議員的余筱萍，自宣布後就話題不斷，原預計8日登記，恰巧與勁敵民進黨前發言人吳沛憶同一時間，臨時延後改為9日登記，爸爸余天昨沒有陪同，反倒是媽媽李亞萍出現助陣。

余筱萍說，因為媽媽是全家的幸運星，所以一定要陪她登記，李亞萍也說，最好趕快選一選，「因為筱萍的錢已經燒光，借來的500萬差不多見底了。」

余筱萍登記 媽媽助陣

各選區最激烈的士林、北投區，不僅現任議員何志偉大嫂、前主播鍾佩玲要接棒參選，立

委吳思瑤的地方主任陳賢蔚也

接班競選，還有溫泉里長許智全、牙醫師陳國棟和飛躍羚羊紀政的姪子紀建安登記，與4名現任議員形成9搶6局面。

新人參選爆炸的中正、萬華區，有吳沛憶、余筱萍、前議員陳嘉銘兒子陳彥丞及立法院長蘇嘉全前助理蘇緯政登記，將與3名現任議員搶4席提名機會。

此外，內湖、南港區和中山、大同區，除了現任議員爭取連任外，還有曾任柯文哲競選市長時辦公室主任的蕭亞譚，與民進黨台北市黨部執行長陳怡君分別加入初選戰局。

(中國時報)