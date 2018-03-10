民進黨議員初選 桃園中壢超競爭

前立委黃宗源（中）陪同兒子黃永鎮（右）到桃園市黨部登記參加初選。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導

民進黨桃園市黨部從5日至9日舉行市議員初選登記作業，其中桃園區及中壢區因選的席次多，登記人數也多，競爭激烈，不過現任市議員范綱祥選在登記最後一天發表「參選立法委員聲明」，表達為避免造成議員3年缺額，有負選民所託，不會參選第2屆的桃園市議員選舉。

范綱祥表態不選

民進黨9日完成市議員初選登記，共有39人登記參選，市黨部表示，這次市議員初選不論現任或新人，皆以全民調數據做為提名依據，目前要做民調的區域有桃園區、中壢區、楊梅區，分別從登記9人取7人提名、登記7人取5人提名、登記3人取2人提名，大溪、新屋開放，其他區域目前同額。

桃園區現任4席除范綱祥不選外，包括黃景熙、李光達與邱素芬皆尋求連任，新人有余信憲、謝瑞明、黃永鎮、黃家齊、李柏瑟、練昱廷等人。

而國民黨桃園選區，則是提名7位現任市議員，包括黃婉如、陳美梅、詹江村、林政賢、萬美玲、李曉鐘、蘇家明，兩黨皆提名7人爭奪12席，將會是一場硬仗。

中壢選區要選出11席，民進黨現任有彭俊豪、黃傅淑香，還有新人周秀玲、張昌章、徐景文、張曉昀、吳正吉要參加初選。國民黨現任除魯明哲要參選桃園市長外，有議長邱奕勝、劉曾玉春、梁為超、葉明月，加上新人劉安祺、吳嘉和、莊程發、聶勝雄，國、民兩黨同樣要7提5人。

下旬進行民調

民進黨楊梅區提名2席，包含女性保障1席，有黎正評、鄭淑方、陳儀桓3位登記，也要進行民調。民進黨桃園市黨部主委呂林小鳳表示，登記初選截止後，13日協調截止，14日中執會審查參選人資格及6都民調順序抽籤，3月19日至5月15日進行民意調查，5月30日中執會公告直轄市議員提名名單。

(中國時報)

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