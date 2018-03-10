逢甲商圈 引智慧技術創商機

2018年03月10日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

逢甲商圈真的在沒落嗎？逢甲大學研究團隊針對商圈進行10年發展調查，發現去年進入商圈的人潮及消費金額都較2015、2014年下滑，但仍是國內熱門商圈，校方推動「i-Night Market」計畫，盼透過導入智慧智能方式重振商圈。

消費力跌破百億元

逢甲大學統計行銷研究小組調查，2017年到逢甲商圈的人潮達1161萬人次，相較2015至16年的1328萬、1219萬人次，商圈人潮確實呈下滑；在消費商機方面，去年全商圈消費金額約93.9億元，也比2014至16年的109.7、104.5及101.3億元減少。

逢甲大學統計系主任李燊銘指出，去年平均每名消費者在逢甲商圈的消費金額為669.6元，全年商機93.9億，消費力與2008年陸客開放前的96億元相近，推估商圈消費能力下滑原因包括經濟局勢不穩、觀光旅客結構變化等，也由此可推論，逢甲商圈仍具呈現台灣庶民經濟活動的能量。

簡化支付 輕鬆結帳

逢甲大學建築系專業學院院長黎淑婷表示，物聯網時代來臨，商圈及消費者的需求在改變，研究小組隨機抽問民眾，發現有高達5成消費者在商圈內使用過無人機台，且肯定其簡化支付及結帳流程。

黎淑婷表示，透過「i-Night Market」計畫的推動，盼將智慧停車、旅館全自動check-in及旅客消費經驗融入商圈改造，解決人潮、商機問題。

(中國時報)