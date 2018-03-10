盼解臨登工廠困境 莫踢皮球

2018年03月10日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣內的臨時登記工廠組成彰化縣田園工廠創新協會，9日舉辦授證大會，提出延長臨登時效、擴大納管未登記工廠、規畫田園化生產聚落等訴求，盼政府能明確提出產業和土地政策，莫再踢皮球，踢掉台灣競爭力。

彰化縣建設處表示，違章、未登記工廠的數量龐大，是全台性問題，樂見協會成立，也認同訴求，目前朝向多元解決，包括畫設園區、重擬都市計畫等，並區分大、中、小工廠群聚的規模來逐一解決。

土地規畫 是關鍵

全台未登記的工廠約6、7萬家，產值1.2兆元，員工有6、70萬人，取得臨時工廠登記僅約7100家，彰化縣約有1500家，占21％，近年來農地汙染、農工混雜的議題，引起高度關注。

田園工廠創新協會理事長呂明炎指出，農地工廠是台灣經濟下的產物，也創下許多經濟奇蹟，如今政策不明朗，業界莫所適從，才發起組協會，已有300多家加入，統一對外窗口，向政府提意見。

副理事長林珠蘭指出，違章工廠問題一年拖過一年，輔導取得臨登是「美意」，但2020年又要到期，沒有合法證明，產品認證無法持續、食品工廠無法出貨、外勞配額也會被刪除，工廠無法經營，勞工面臨遣散而失業，不單純是產業問題，更是社會和環境問題。

需中央訂政策支持

而朝野立委王惠美、許淑華、林岱樺等人，也提案要求展延，並開放補辦登記、年繳回饋金、授權地方政府訂定低汙染事業認定。

學者專家指出，農、工混雜超過半世紀，過去視而不見，若只是延長臨登期限，只是又把問題延後，並非解決之道，重點還在從土地規畫上來解決，更需中央有明確政策來支持。

(中國時報)