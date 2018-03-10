顏純左轉戰議員 鄉親錯愕

市長初選失利的前台南市副市長顏純左（左）。（曹婷婷翻攝）

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中國時報
／台南報導

隨著民進黨台南市長初選民調由黃偉哲勝出，台南市議員初選登記也在9日完成，11個選區預計提名35人，共有48位初選者登記，其中，市長初選失利的前台南市副市長顏純左轉戰第3選區曾文區市議員，讓不少人跌破眼鏡，他平常心以待，強調不求高位、只為在地付出。

最後一天登記 賴揆支持

顏純左趕在最後一天完成登記，他說，台南市長初選雖然敗選，但民進黨要團結才能打贏年底選戰。顏純左投身市長初選時，外界曾解讀他目標放在選立委，如今卻從選立委變選議員？他說，可以預期許多人會很錯愕他參選市議員，但他強調，從在台南縣擔任副縣長開始，一直都希望能將所學貢獻給台南這塊土地，參選市議員決定也獲得賴院長肯定。

由於議長賴美惠將卸任，下屆也不再參選，交棒給兒子李宗翰，顏純左選議員也被解讀目標是問鼎議長，但顏純左僅稱，「目前沒這個想法」。

賴美惠交棒兒子 添變數

民進黨2018年台南市議員提名選舉，11個選區中預計提名35人，登記截止共48位初選者完成登記，其中有不少初次參選的新面孔，呈現老將、新秀爭鋒局面，3月14日中執會將審查候選人資格、與同意協調退選名單，另將同意同額競選選區停辦民調。3月19日至5月15日進行黨內初選民調，5月30日由中執會公告提名名單。

民進黨台南市黨部代理主委陳世輝表示，此次市議員登記，各區都達到預計提名人數，參加初選者也都是黨內優秀人才，除了有表現亮眼的現任議員之外，也有很多新秀加入初選，象徵民進黨人才輩出，台南市黨部將全力協助初選作業，並全力輔選通過初選的議員，贏得2018年最大勝利。

(中國時報)

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