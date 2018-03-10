震撼彈 林瑩蓉棄選 菊系拚八仙過海

2018年03月10日 01:12 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

身兼民進黨中常委的高雄市議員林瑩蓉9日未參加初選登記放棄連任，投下震撼彈，屬菊系的前市議員黃昭星之女黃偵琳在最後一刻完成登記，與日前登記的7小福連線結合成「八仙過海」拚初選之勢，地方派系版圖進入震盪盤整局面。

林瑩蓉助理林志誠於1個多月前即表態參選，老闆與助理同時參選，基層議論紛紛，林至9日中午受訪時表示下午就會登記，但遲至最後一刻都未現身。

黃偵琳 最後一刻登記

林退選，完成登記的趙天麟天團成員李雅慧就成為同額競選婦女保障席次。面對突如其來的變局，黃昭星在登記截止前，陪同在立委劉世芳服務處擔任副主任的女兒黃偵琳到市黨部登記。

黃偵琳也曾任市府祕書等職務，因她的加入，日前才完成登記的7小福連線，也變成菊系8仙連線，許乃文、洪村銘及黃偵琳3新人，與5名師兄姊拚八仙過海。

林瑩蓉台大法律系畢業，以執業律師投入左營楠梓區議員選舉，清新形象、問政溫和理性，一再高票連任，上屆立委選舉，曾披戰袍挑戰國民黨立委黃昭順，僅以5千餘票落敗，也敲響左楠區不再是藍軍鐵票區的警鐘。4年後，劉世芳也順利攻下左楠區，民進黨在高雄市揮出全壘打。

老將退 推下一代接棒

有數位老將未爭取連任，沈英章與議員漂亮寶貝顏曉菁裸退，翁瑞珠推女兒黃秋女英接棒，最年長的議員鄭新助由孫女接衣缽。

民進黨下屆預計提名37席，三民區6搶4，左營楠梓區7搶4，鳳山區8搶5，前鎮小港區6搶5，林園大寮區5搶3的戰況最激烈。

第1、3、5、6選區則因無新人參選，不必舉行初選。

(中國時報)