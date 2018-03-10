遠航修護廠 地下水含氯超標

2018年03月10日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市環保局檢測發現，遠東航空公司發動機修護工廠的地下水「氯乙烯」超標9.35倍，已依法公告為地下水汙染場址，並要求遠航改善，這是北市首宗地下水含氯汙染超標案，不過，幸好周邊沒有居民無取用地下水飲用情形，所以不會影響民眾健康。

遠航發動機修護工廠位在松山機場內，經環保局檢測，結果地下水汙染物氯乙烯濃度達0.187mg/L，已超過標準0.02 mg/L的9.35倍。

環保局水質病媒管制科長吳月蓉指出，依「土壤及地下水汙染整治法」，將該土地公告為地下水汙染場址、畫定地下水汙染管制區，要求遠航及民航局在該址設立告示牌，公告周知不能使用地下水，限期提出改善計畫。

據環保局調查，遠航維修廠主要負責飛機發動機及零組件維修工作，不會直接使用氯乙烯，推測有可能是其它含氯有機汙染物排出，經歷分解所產生，加上該用地使用年代久遠，需再進一步詳查各時期使用者的物質清單，確認汙染來源。遠航對此回應，維修場並未直接使用氯乙烯，將依規定辦理相關整治措施，也會配合找出汙染源與原因。

吳月蓉表示，環保局已請地政單位將汙染資訊登載在該址的土地登記簿，避免受汙染土地被轉讓給不知情的第三者，由於周圍沒有居民居住，且台北市無取用地下水飲用情形，該處地下水汙染物不會影響民眾健康。

(中國時報)