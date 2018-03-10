舞龍舞獅賽 虎林國小一鳴驚人

新竹市虎林國小學生首次參加全國中華盃舞龍舞獅錦標賽，即奪下佳績。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

2017學年度全國中華盃舞龍舞獅錦標賽，9日起一連2天在新竹市立體育館展開，從國小組到社會組，計有來自全台共78隊、1300位運動員同場競技，其中虎林國小首次參與龍獅競賽，即勇奪全國第3名、第5名佳績，表現相當亮眼。

龍獅運動在新竹地區風氣興盛，新竹市曾在2016年全民運動會龍獅項目，拿下南獅項目1銀、1銅佳績，此次新竹市有聯豐龍獅戰鼓團及虎林國小出賽。

而虎林國小獅隊是於2017年9月才成立，但16位選手資歷雖輕，但初生之犢不畏虎，首次參與龍獅競賽，就勇奪台灣獅多獅國小組全國第3名、台灣獅單獅國小組全國第5名佳績。

另外，全國學生音樂比賽北區團體賽，近日也會在新竹縣登場，共有10縣市、862隊，約2萬8000人次聚集一堂、同場較勁。

賽事截至9日止，新竹市在33個項目中，囊括全國第1名的項目有7項、第2名7項，成績名列前茅。

獲第1名的包括國樂合奏A組水源國小、國樂合奏B組龍山國小、國樂合奏A組光武國中、女聲合唱新竹女中、混聲合唱科學工業園區實驗高中、絲竹室內樂A組新竹女中、銅管五重奏A組清華大學。

第2名包括男聲合唱三民國中、男聲合唱新竹高中、弦樂合奏A組建華國中、口琴四重奏南華國中、口琴四重奏新竹高中、口琴合奏新竹高中、行進管樂70人以下竹光國中。

(中國時報)

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