垂榕罹根腐病 路倒壓毀汽車

雲科大操場圍牆邊的垂榕倒下，瞬間壓垮路旁的小客車，可見驟然倒下壓力之大。（周麗蘭翻攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

褐根病蔓延？雲科大操場圍牆邊的一棵外觀完好垂榕8日無預警倒下，壓毀停在路旁的自小客車，縣府委請嘉義大學老師鑑定證實是「根腐病」，殺傷力並不比褐根病低，雲科大校方將移除剩下也可能染病的9棵。

斗六市公所3年前委請中興大學進行斗六市公園健檢發現路樹感染褐根病嚴重，蔓延至中央分隔島，已有20多棵枯死，包括台灣欒樹、火焰木等。去年斗六公所又招標移除枯樹銷毀，以免褐根菌擴散。

8日下午台三線旁雲科大圍牆外的一棵27年垂榕突然倒下，停放路邊的自小客車車頂遭壓毀扭曲，幸好無人員經過，市民擔憂是褐根菌擴散所致。

縣府工務處9日上午會同雲科大、斗六市公所、嘉義大學喬木專家前往鑑識，從樹幹內部腐敗研判是根腐病（熱帶靈芝根基腐病），病原是菌絲，雖外觀正常但內部已腐化。

工務處長彭子程指出，該排垂榕植穴下方原本是溝渠，不是種樹的適當地點，專家研判其餘存活的樹也感染，只是還看不出，建議全數移除。

雲科大校方在創校之初在台三線（中山路）圍牆排外種整排垂榕，迄今死到剩下9棵，去年颱風又颳倒1棵，8日晴天又驟然倒塌1棵，雲科大將賠償車主修車費用。

校方表示，剩下9棵若根部仍健康者將移植到校園內空曠之處，若染病者直接移除，整排改種矮灌木綠化。

(中國時報)

土狗泥雕 迎接萬人捏陶 水牛下山避寒 大陣仗捕回

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。