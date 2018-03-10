垂榕罹根腐病 路倒壓毀汽車

2018年03月10日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

褐根病蔓延？雲科大操場圍牆邊的一棵外觀完好垂榕8日無預警倒下，壓毀停在路旁的自小客車，縣府委請嘉義大學老師鑑定證實是「根腐病」，殺傷力並不比褐根病低，雲科大校方將移除剩下也可能染病的9棵。

斗六市公所3年前委請中興大學進行斗六市公園健檢發現路樹感染褐根病嚴重，蔓延至中央分隔島，已有20多棵枯死，包括台灣欒樹、火焰木等。去年斗六公所又招標移除枯樹銷毀，以免褐根菌擴散。

8日下午台三線旁雲科大圍牆外的一棵27年垂榕突然倒下，停放路邊的自小客車車頂遭壓毀扭曲，幸好無人員經過，市民擔憂是褐根菌擴散所致。

縣府工務處9日上午會同雲科大、斗六市公所、嘉義大學喬木專家前往鑑識，從樹幹內部腐敗研判是根腐病（熱帶靈芝根基腐病），病原是菌絲，雖外觀正常但內部已腐化。

工務處長彭子程指出，該排垂榕植穴下方原本是溝渠，不是種樹的適當地點，專家研判其餘存活的樹也感染，只是還看不出，建議全數移除。

雲科大校方在創校之初在台三線（中山路）圍牆排外種整排垂榕，迄今死到剩下9棵，去年颱風又颳倒1棵，8日晴天又驟然倒塌1棵，雲科大將賠償車主修車費用。

校方表示，剩下9棵若根部仍健康者將移植到校園內空曠之處，若染病者直接移除，整排改種矮灌木綠化。

(中國時報)