旺來產業園區 微熱山丘將進駐

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中國時報
／南投報導

南投縣政府為促進產業發展，增加就業機會，在埔里鎮規畫的微型創業園區，因業者反映地價偏高，縣府正在研議調降；南投市旺來產業園區申請登記到3月19日止，據了解，著名的鳳梨酥業者微熱山丘已提出申請計畫。

南投縣建設處長李正偉表示，埔里微型創業園區面積5公頃，因為土地取得的價格較高，相對地價水漲船高，土地售價1坪約10萬元；許多業者反映與市價有距離，縣府正評估稍微調降，吸引業者進駐。

位於南投市五育高中上方的「旺來產業園區」，面積16.59公頃，可售地面積約10.19公頃，共規畫14區塊，最大區塊約6000至7500坪、最小區塊約500至800坪，提供不同規模的業者需求；並將給予業者地價稅及房屋稅補助，開始課稅起2年內全額補助、第3年度至第5年度補助50％；園區可容納14家工廠進駐，預計2021年完工，將可提供1000個就業機會，年產值約30億元。

李正偉表示，旺來產業園區土地每坪單價約7萬元，比起南崗工業區每坪10多萬元的價格相對便宜；基地位於國道3號名間及南投交流道中點，還將開闢聯外道路，交通便利，園區產業以無汙染的食品加工業及觀光工廠為主，將產生群聚效應，希望有意投資的業者，盡速提出申請。

(中國時報)

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