爭中央補助 專家下鄉教寫計畫書

2018年03月10日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

中央每年編上億經費輔導、補助中小企業提升競爭力，但南部業者看得到拿不到，因為不擅寫計畫，經濟部「狗年旺旺發財巡迴列車」9日從嘉義市啟動，專家上課教業者爭取10萬至數十萬元補助，有220餘人參加。

經濟部商業司長李鎂表示，中南部主要是傳產業，電商、餐飲、零售等服務業的發展空間大，中小企業很會做生意，但不擅表達、不會寫計畫，中央每年編上億經費輔導或補助業者，鼓勵南部業者申請，此次首站到嘉義市開說明會，讓相關申請及服務更方便、透明、清楚。

市長涂醒哲表示，嘉義市醫療資源豐沛，交通便捷、相對低廉的房價優勢，招商基礎佳，且連續2年獲選全球前7大智慧城市，可發展電商產業，中央輔導計畫說明會以往都在6都辦理，非6都的城市資訊取得弱勢，此次是嘉義市首辦，期待是成功的開始。

經濟部委託商研院辦理南部商業服務產業輔導暨經營精進計畫，今年重點是「加盟連鎖的數位點餐系統」、「跨境電商」、「行銷輔導」、「農企業」，通過審核可獲10萬至數10萬補助，產業型聯合提案補助有千萬以上。

嘉義市工商策進會表示，本月5日及9日辦3場說明會，約220餘人參加，去年有新台灣餅舖、義興醬油、巴黎六街等5家業者接受輔導，義興醬油由老字號醬油代工廠開始轉型，自創品牌及體驗型觀光工廠。

(中國時報)