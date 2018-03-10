旺旺招財就博會 下周六媒合幸福

2018年03月10日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣政府預定17日在頭份尚順育樂世界中央廣場，辦理2018年「旺旺招財得薪應手」就業博覽會，提供廠商與勞工朋友就業媒合的平台。苗栗縣去年失業率3.6％，為僅高於台東縣、全台第2低的縣市，有15家績優廠商再增加約700個就業機會，要力拚最低失業率幸福城市。

年已半百的鄭先生，原本在電子廠工作並當到領班階級，因大片玻璃破裂傷及右手腕，讓他對工作的理想也跟著碎裂，在職場上跌跌撞撞。後來，就業中心安排他上課取得照服員結業證書，並媒合到護理之家工作，最近他還積極準備報考丙級證照，是輔導就業成功的案例。

縣長徐耀昌9日率同5大工會理事長及常務監事等幹部，主持17日就業媒合啟動儀式，鼓勵勞工朋友把握機會尋找最適合的工作，同時以水電豐沛、勞力充足等條件向企業招手；而四川變臉演出，為這場就業博覽會宣傳更添精彩。

勞青處表示，17日上午9時至下午1時徵才，將有電子類、光電類、零售類等類別的15家業者，釋出近700個職缺，職務包括工程師、會計、倉管、生管、品管、堆高機駕駛及技術員等，提供勞工多元化選擇。

此外，縣府將會另外與苗栗就業中心在竹南及銅鑼兩大園區，合辦至少10個場次的現場徵才，扮演企業與就職者的媒合平台，也完成縣內招商環境的最後一哩路。

(中國時報)