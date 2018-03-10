法式餐廳樂沐年底熄燈 訂位電話塞爆

2018年03月10日 04:10 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

台灣法式料理指標餐廳樂沐8日宣告將在12月底結束營業，消息一出，店內預約電話接到深夜1點仍無法完全消化。樂沐主廚陳嵐舒坦言，思考兩年多、半年前已確定。她也表示「我相信以後還會有機會為各位服務」。

兩岸關係緊張加上整體環境不佳，農歷年後餐飲市場面臨嚴峻考驗，在2014年到2017年連續4年獲選為亞洲50最佳餐廳、由美女主廚陳嵐舒主持的「樂沐餐廳」，8日公告將在12月底結束營業，震驚餐飲界。

結束營業的原因，陳嵐舒強調，是對於現今餐飲環境與媒體生態的改變不能適應，新餐廳廣泛利用IG社群媒體分享，透過視覺或不斷辦活動宣傳，才能快速吸引消費者的目光，但她追求及堅持的Fine dinging（奢華料理）是需要時間累積、有靈魂的料理。

陳嵐舒坦言，提早9個月宣布，是想和大家分享她的想法，也讓員工有更充足時間規畫未來。結束營業後會先沉潛，未來仍希望以Fine dinging的方式呈現，不確定何時、會在那開始？但有9成的機會會讓樂沐重返市場。

樂沐將告別市場，中部餐飲同業都說傳聞很久。陳姓業者說，法式料理收費高，但食材耗損大、人力成本也高，經營不易，尤其3月餐飲市場淡到不行，樂沐在此刻宣布也吸引顧客回流，其他同質餐廳也慘了。

(中國時報)