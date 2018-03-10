埔基長照中心 治療犬陪復健

治療犬具有打開老人心房的神奇魔力。（廖肇祥攝）

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中國時報
／南投報導

埔里基督教醫院長照教學中心今年成立，為讓老人復健效果更好，特邀台灣動物輔助治療專業發展協會來分享動物輔療在長照的應用體驗，並希望能推廣到埔里的社區，讓動物陪伴老人，打開心房、擁抱健康。

先進國家實驗結果發現，許多非藥物性治療例如音樂、藝術、動物，都對病人有一定幫助。埔基日前邀台灣動物輔助治療專業發展協會，帶來2隻訓練有素的治療犬「魯比」與「奶昔」，現場示範如何與老人進行互動與治療。

魯比的主人潘麗婧表示，狗醫生主要功能是陪伴老人，而治療犬更積極的作用就是陪老人做復健。魯比原本是隻因罹患犬瘟熱即將被安樂死的浪浪，將牠帶回照顧後竟奇蹟復原，也許牠體認到身上帶著使命，投入治療犬工作長達13年，現已是隻超過80歲（換算人的年齡）的治療犬。

看到這些狗醫生，阿公阿嬤緊繃的心情融化了，牠們還能聽懂主人的指令，協助老人做抬腿復健動作，也會聽指令向老人撒嬌或陪老人散步。

潘麗婧表示，治療犬有神奇魔力，很多的老人原本不知年月日，接觸過後會記得治療犬哪天要來，也比較願意配合做復健，效果讓人驚喜；在治療犬陪伴下，自閉的孩子甚至願意開口溝通。

埔基長照中心副主任林文堂表示，動物治療在老人照顧領域有一定效果，埔基有意推廣至埔里社區，只要家中的寵物狗經檢查健康沒有問題，就可參加陪伴犬的訓練計畫，預計4月開課。

(中國時報)

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