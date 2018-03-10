屎尿變黃金 雲林澆田成效全國第一

2018年03月10日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣府推廣沼液沼渣作為農地肥分使用，截至1月分已通過申請90場，每年使用施灌量達38萬公噸，面積擴增到420公頃，節省約2萬又44包化學肥料使用，減少畜牧廢水中的生化需氧量3萬497公斤、懸浮固體5萬7182公斤的汙染排放量，成效全國第一。

雲林畜牧廢水澆灌農田，將屎尿變黃金的成績獲農委會肯定，李進勇和農業處長林慧如等人9日視查虎尾的王泰盛養豬場，施灌農田僅幾百公尺距離，王以槽車運輸澆灌水田，輔以地下水稀釋。

李進勇表示，雲林為農業及畜牧大縣，全縣有8萬多公頃耕地，豬場及牛場1400多場，若將畜牧場廢水變為肥水施灌於農地，有助於減少農業用水及化肥使用量，也可減緩土壤酸化。

林慧如指出，該處與環保局合作共同輔導90家畜牧場，其中51家豬場、39家牛場通過審核取得許可，每年可施灌農地肥水約38萬公噸，施灌面積已達420公頃，作物包括水稻、玉米、花生、毛豆及狼尾草等，有施設管線，也能用槽車運載施灌於田。

環保局統計，通過申請的90家牧場，每年使用施灌量達38萬公噸，節省約2萬包化肥，減少畜牧廢水中的生化需氧量3萬497公斤、懸浮固體5萬7182公斤的汙染排放量。

王泰盛說，他目前共有2.1公頃稻田及甘蔗田，養了1000頭豬，都以畜牧肥水進行施灌，每年約施灌1200公噸，汙水捐每年省2萬5000元、肥料約省5萬，種出來水稻較不易得病且品質良好，處理過後的水循環做為清洗用，沼氣發電可為豬隻保溫，一整年可省很大。

(中國時報)