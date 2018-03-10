日賞杜鵑花季 夜聽Live音樂

去年首度舉辦的台北杜鵑花季獲得熱烈回響。（台北市公園處提供）

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中國時報
／台北報導
台北市長柯文哲（右二）9日出席台北杜鵑花音樂節起跑記者會，並與歌手廖文強（右三）等人合影，一同為活動宣傳。（姚志平攝）

去年首度舉辦的台北杜鵑花季獲得熱烈回響，尤其結合台大周邊與商圈的Live House合作，引起對獨立音樂的關注，今年花季將於3月14日登場，Live House活動於9日先開跑，提前為台北杜鵑花季暖身，共9間Live House業者串聯舉辦1個月的主題音樂節，將白天杜鵑花季的美麗能量，延續到夜間的音樂饗宴。

杜鵑花季系列活動將於14日登場，預計為期1個月，陸續舉辦千人野餐音樂會、杜鵑花音樂祭、幸福嘉年華等活動，其中去年杜鵑花季首度與Live House串聯獲得熱烈迴響，今年亦提供平台供樂團演出，搶先起跑。

今年台北杜鵑花音樂節，由台北市9間Live House共同舉辦，從3月9日到4月1日，總共31場演出，除了部分場次，票價都只要200元，獨立音樂精采的卡司有廖文強、大象體操等，便宜的票價，希望更多民眾能欣賞台北南區Live House的風貌。

台北市長柯文哲則表示，今年位於南港的台北流行音樂中心表演廳即將完工，將是全台第一座專屬流行音樂演出的中大型表演場地，可滿足演唱會5000席次的需求。此外，預計明年中完工的台北流行音樂中心產業區，更規畫有不同規模的4個空間供Live House展演，對於喜歡參與音樂活動的市民將是個好消息。

(中國時報)

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