綠營中市議員登記 44人搶35席

母雞帶小雞！台中市長林佳龍（中）力挺子弟兵蔡耀頡（右）、劉厚承（左）參選下屆市議員。（王文吉攝）

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中國時報
／台中報導

民進黨台中市黨部開放市議員領表登記9日截止，總共44人登記，台中市長林佳龍9日特地請假陪同劉厚承、蔡耀頡及黃淑芬完成登記，其中前議員黃淑芬「由藍轉綠」，改披民進黨戰袍轉戰西屯區。市黨部表示，登記後協調至13日，若需辦理初選民調，將在3月19日到5月15日舉行。

民進黨台中市黨部指出，完成領表登記共44人，其中第4、6、8、9、10、11、12及13選區將透過民調來決定提名人選。「年底選舉讓市長連任、議員席次過半、里長席次加倍成長！」市黨部主委何明杰強調，要盡全力輔選，將提名的市議員參選人都送進市議會。

巧合的是，國民黨市議員提名登記人數同樣是44人，國民黨預計提名32席，民進黨提名35席，藍綠目標都是席次拚過半。台中市選委會指出，第2屆台中市議員63席，第3屆議員選舉區域議員及山地原住民議員將各增1席，應選名額共65席。

林佳龍陪同劉厚承、蔡耀頡及黃淑芬完成初選登記，除為參選人打氣，也盼發揮「母雞帶小雞」，力拚議會過半。黃淑芬原為南屯區唯一女議員，連續兩次征戰失利，2年前跳槽民進黨，並投入市議員初選。

林佳龍力挺改披綠袍的黃淑芬，他表示，民進黨是理念、人才結合，樂見黃淑芬加入，以她優秀條件，加上民進黨提名，相信能在西屯區搶下第3席，也讓南屯選情相對單純。

民進黨中西區市議員黨內初選競爭激烈，初期就有5人表態，先有吉龍里長李國楨出走加入時代力量，公館里長謝錫宏及昇平里長蕭行凱相繼退選，並各宣布支持前市長張溫鷹女兒陳俞融及立委黃國書執行長黃守達，形成現任議員江肇國與黃、陳3搶2。

(中國時報)

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