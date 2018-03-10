苗縣12學子 成橋牌國手

2018年03月10日 04:10 中國時報 李佳玲 ／苗栗報導 ／苗栗報導

苗栗縣學子又有好表現！苗栗縣12名優秀學子獲選為橋牌國手，將代表台灣參加4月在印尼雅加達舉辦的亞太盃青年橋藝公開賽，與8月在大陸蘇州舉行的世界盃橋藝錦標賽。縣長徐耀昌9日接見表揚，鼓勵參賽選手及教練的努力。

苗栗發展橋牌運動多年，培養出許多好手。其中縣內的明仁國中、竹南國中等校更成為培育橋牌國手的搖籃。學橋牌的孩子除了不會變壞，課業成績也很亮眼。這次獲選為青少年組國手的學子均為大一生，分別在台大、清大、政大、台科大等校就讀。

其中，明仁國中4名女學生這次將跨組參加青女組國家代表隊選拔，與北一女等明星學校選手力拚仍能脫穎而出，表現令人刮目相看。隊員黃羽榛說，從小學3年級開始學橋牌，已是第二次擔任國手，她說將跨組參加比賽，難度較高，但參賽經驗多所以不太緊張，加上合作無間的默契，應是勝出關鍵。

隊上還有魏趨棠、魏趨棣雙胞胎，哥哥魏趨棠目前就讀國立清華大學，他說，以前兄弟倆很愛吵架，在國小4年級時接觸到橋牌以後，兩人感情變得融洽，聊天話題永遠離不開橋牌。儘管現在分隔兩地讀書，只要一有空，兄弟倆便會打起視訊電話互相切磋橋牌。

縣教育處處長徐永鴻說，橋牌是優質的智力運動，學生除了課本以外，應該要培養更多的興趣。學橋牌不只可以腦力激盪、訓練邏輯思考，也能增加推理能力。期盼苗栗縣橋藝好手追求好還要更好，藉國際賽磨練實戰經驗，並能發揮智慧與技巧，再創佳績。

(中國時報)