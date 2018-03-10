比特幣網購種子 租豪宅種大麻

2018年03月10日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

刑事局南部打擊犯罪中心8日在雲林縣虎尾鎮一處豪宅查獲81株大麻植栽及成品，逮捕31歲張姓、廖姓兩名嫌犯，廖嫌以比特幣在國外網站訂購大麻種子，張嫌租用豪宅在地下室種植、加工，再以通訊軟體連繫買家銷售，估計查獲毒品市價約3600萬餘元，訊後依違反《毒品危害防制條例》移送法辦。

警方調查，廖嫌、張嫌為高中同窗，廖嫌本來是上班族，因車禍事故造成手腳活動不便，與張嫌分工栽種大麻毒品牟利，兩次各以3萬元向國外網站訂購大麻種子200顆，添購種植設備10多萬元，投資不到20萬元，若種植成功流入市面，不法所得驚人，嫌犯為牟暴利，不惜鋌而走險。

警方指出，張嫌透過翻譯軟體從國外網路學習種植及製造大麻技術，還與其他毒蟲交流種植方法。廖嫌供稱以比特幣向西班牙1個專賣大麻種子的網站訂購，再交給張嫌種植、加工，收成後由廖嫌進行販售，且為躲避查緝，連廖嫌都不知種植場所在何處。

張嫌在豪宅地下室種植大麻，有如一座室內農場，還利用定時器、土壤酸鹼檢測器等設備，保持通風及溼度，經警方埋伏蒐證，當場查獲廖嫌持有大麻16公克，及於張嫌租屋處起獲種植大麻植株81株、大麻種子105顆、大麻成品等證物，警方將續追查毒品來源及流向。

(中國時報)