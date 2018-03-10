碧赫潭 網路竄紅賞櫻祕境

花蓮萬榮鄉明利村的碧赫潭，為網友相傳的櫻花祕境。（張祈攝）

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中國時報
／花蓮報導

台9線萬榮林道往西上山約6公里的隱藏祕境高山潭「碧赫潭」，位於海拔441公尺的明利村大加汗部落，沿途可見居民沿著山邊種植生薑、馬告等農作物，潭邊有座天主教堂，潭中央有著通往聖母瑪莉亞像的湖中小島，是當地民眾的信仰力量，是居民共同維護的部落後院。

櫻花盛開 愈冷愈美

碧赫潭位於萬榮鄉大加汗部落，依「碧赫潭文史簡介」記載，水池原為良田，1933年日本人要在水田東邊山丘搭蓋學校，迫令當時的大加汗部落頭目碧赫·瓦利斯挖土捐地並改建成攔水堤。

攔水堤因年久潰堤，缺水問題嚴重，碧赫．瓦利斯的長子大韶．碧赫發起整修計畫，從萬榮林道9.5公里處接引山泉水注入池塘，重現當年風光，居民為紀念老頭目捐地一事，便由耆老同意將池塘命名「碧赫潭」。

2014年起，萬榮鄉公所接手管養，搭建環潭景觀棧道、涼亭，並陸續種植近百株櫻花及各式花卉，妝點潭邊景色，每年1月至3月是櫻花盛開時期，天氣愈冷，花開得愈密集，是近年來在網路中竄紅的賞櫻祕境。

原始生態 旅遊吸睛

公所指出，因上山道路陡峭，至多僅能以九人座轎車上車，意外保留住山中清幽景色，目前公所積極朝向生態旅遊行程設計，在不破壞環境前提下帶動地方產業文化，盼能保留最原始景色。

(中國時報)

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