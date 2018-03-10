美朝各讓一步 抓住和平機遇

2018年03月10日 04:10 中國時報 主筆室

朝鮮半島緊張情勢出現重大轉折，北韓領導人金正恩透過南韓特使團轉達願與美國總統川普會晤之意，先前北韓已透露，如安全獲得保障，願與美國談判放棄核武及洲際飛彈，美國迅速做出正面回應，雙方預定5月舉行會面。相較去年北韓頻頻進行核爆及試射洲際飛彈，美國則多次發動大規模軍演，並威脅動武，朝鮮半島瀕臨戰爭的緊繃情勢，似乎一夕冰解。

金正恩的餌非常誘人，他表示如果針對北韓的軍事威脅解除，政權與體制的安全得到保障，北韓就沒有必要擁有核武。他並保證對話期間，北韓不會進行核爆或彈道飛彈試射，也保證不會對南韓使用核武及常規武器。聯合國祕書長古特瑞斯認為情勢發展令人鼓舞，期待相關各方抓住任何邁向和平的機遇，中國也敦促各方共同為推動半島無核化和政治解決半島問題進程做出努力。日本則審慎表示，須讓北韓承諾以完全、可驗證且不可逆的方式非核化。

過去堅持核武絕對不拿來談，現在只要安全得到保障就願意廢核，看來金正恩是讓了一大步。不過，這是在丟餌，當然要有足夠的吸引力，才能換來美國不攻擊的保證。北韓一心想保住自己的王國，天不怕地不怕只怕老美打過來，為了製造恫嚇及談判籌碼，才全力發展核武及飛彈，如今金正恩拋出廢核、廢飛彈，主要是想把美國釣來談。核武與飛彈是北韓好不容易發展出來的國安重要資產，任何人以為北韓會輕易放棄，或未來會信守承諾，都是太過天真的想像。

川普推文回應倒是精闢：「也許是空歡喜一場，無論如何，美國都準備全力以赴。」這是對的，不該讓北韓危機繼續升溫。其實美國與北韓都無意開戰，既然如此，總要有個坐下來談的契機。以往美國堅持北韓要放棄核武才談判，去年12月國務卿提勒森表示願不設前提與北韓談判，但「要展開對話，需要安靜一段時間」，北韓果然未再試射飛彈或進行核爆，已在營造對話氣氛。

金正恩是在核武發展有具體成果，洲際飛彈足以震懾美國後，取得足夠籌碼和美國一搏，才開始放出釣餌。他打出以安全保證換廢核牌，正好與不再以廢核為談判前提的美國合拍。川普雖質疑談判的效果，但金正恩已做出前所未有的讓步，雖然只是口頭之惠，卻足以作為對話的下台階。就像川普說的，也許是空歡喜，但有機會接觸對話，摸一摸對方的盤算、掂掂雙方的底價，總比隔洋僵持有更多的變化可能。

就外交手腕來說，金正恩選擇藉南韓舖展和解，是非常聰明的切入點，南韓直接面對北韓炮火，迫切希望朝鮮半島安定。南韓與美國是不同的國家，基本利益與戰略考量必然有差距，南韓不會完全站在美國立場想，就像美國不會完全站在南韓立場想一樣。北韓拉攏南韓，表面上離間了美韓同盟，其實只是讓美國、南韓的基本差異浮現出來而已。不過南韓的安全畢竟還是要靠美國，必須盡量與美國取得共識，而美國也應該善用南韓的中介角色，南韓既有緩衝功能，又能在談判協議時強化正當性，未來若想促進北韓對外交流，南韓更是重要橋梁。

金正恩好大喜功，如能在國際間大大露臉，會覺得非常有面子，若能與美國總統見面，或簽署美朝和平協定，更將是舉世轟動的大新聞，也是金正恩足以誇耀的歷史功績。2013年他透過訪問北韓的前球星羅德曼傳話，希望當時美國總統歐巴馬打電話給他，他不是信口開河，只是當時歐巴馬置之不理。川普既已正面回應，金正恩應滿意一手核武、一手和解策略有效，可能增加「川金會」修得正果的機會，屆時川、金二人同時被提名諾貝爾和平獎，未嘗不可能。

不過，金家向來反覆無常，曾兩度毀棄無核化承諾，「六方會談」也不曾換來北韓的實質讓步。美國與北韓談判可能曠日廢時，甚至反反覆覆，耗盡美國耐心換來北韓安逸度日；即使達成協議，國際社會也必須謹慎觀察金正恩是否落實承諾，確實銷毀核武並接受國際原子能總署定期查核。不過，有轉危為安的機會總應該試試，國際角力從來沒有天真的空間，維持和平安全需要積極的努力，及更有創意的嘗試。

(中國時報)