民進黨新北議員初選 43人搶34席

2018年03月10日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

民進黨新北市議員登記參選名單

民進黨新北市議員初選登記9日截止，共有43人登記爭搶34席（不含原住民），其中，板橋選區8搶5局面，成為泛綠的艱困選區，新人大都為政二代、立委助理，世代交替意味明顯。有趣的是，第十選區現任沈發惠、前助理張錦豪同時登記，外界懷疑沈邊交棒邊卡名額，為直接參選立委鋪路。

第一選區部分應提2席，現任鄭宇恩以及立委呂孫綾弟弟呂孫福爭取；第二選區提名5席，現有5席全部尋求連任，立委林淑芬助理簡妙娟也投入參選。

第三選區提6席，除鄭金隆不尋求連任，其餘5席都將參選連任，另外，前縣議員林國雄兒子林永鴻，前市代表林軍道同樣加入角逐，值得一提的是，鄭原打算交棒媳婦華視主播彭佳芸，但因沒有入黨將以無黨身分參選。

第四選區 參選爆炸

第四選區提名5席，除了3席現任尋求連任，包括新系的戴瑋姍（立委吳思瑤助理）、林欣磊（前議員林水山之子），以及雲林同鄉會要角丁睿昇、百壽里長林華偉，前市民代表助理石一佑等5人也加入競爭。

第五選區5搶3，現任林秀惠、民進黨前發言人張志豪、議員張瑞山女兒張維倩、江永昌前助理連秀榮、冠穗里長郭祥億競爭。

第七選區提名6席共有7人競爭，現任議員除3席爭取連任，廖本煙將交棒兒子廖宜琨、前三峽鎮代會主席鄭志宏、樹林區圳福里長蘇益和、立委吳琪銘前助理曾進益加入戰局。

至於六、八、九選區，包括許昭興、羅文崇，廖筱清、陳永福以及林裔綺等現任者全數提名。

沈發惠與前助理 同登記

第十選區提名2席，沈發惠、周雅玲現任登記，但新人張錦豪曾為沈助理，目前同派系副議長陳文治祕書，外界懷疑沈交棒後參選立委，又怕其他人競爭議員、打亂布局，因此先卡位登記再退讓，無縫接軌更留彈性空間。

至於十一、十二選席次將由黨中央徵召。黨部說，9日登記截止後將展開協調，13日前若協調後參選人數仍大於提名席次的選區，將在3月19日到5月15日間舉行初選民調。

(中國時報)