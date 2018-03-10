蘭陽百年大計 恢復森林樣貌

宜蘭代理縣長陳金德（左二）與眾人一同種下一棵流蘇。（胡健森攝）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣政府9日與羅東林管處合作，在宜蘭運動公園舉辦植樹暨護樹活動，代理縣長陳金德除了與眾人一同種下流蘇，在致詞時特別強調，種樹是百年計畫，縣府即將新成立「樹木景觀科」府內二級單位，除了負責樹木養護業務，要讓宜蘭縣「綠色覆蓋率」大幅提升，長遠目標就是讓蘭陽平原恢復成森林樣貌。

宜蘭運動公園 植栽上千

宜蘭運動公園在1985年前縣長陳定南時期擴大興建，除了擁有多元豐富的標準運動設施，園區內的植栽更超過上千株，成為適合民眾運動休閒絕佳的美麗大型運動公園，園區的植栽樹種中以台灣巒樹為大宗，但每棵樹的生長狀況不盡相同，經過縣府通盤檢討後，決定持續保留園區內田徑場東側區域生長良好的植栽，田徑場西側則針對生長不良的樹木進行補植、換植，改種植苦楝及流蘇等台灣原生樹種。

設樹木景觀科 專業研究

陳金德表示，地球因溫室效應，極端氣候的問題越來越嚴重，廣植樹木則是解決問題的方法之一，蘭陽平原的原始樣貌一定是一片森林，希望能將宜蘭縣的地貌逐漸恢復成森林樣態，成立新單位「樹木景觀科」透過專業研究，了解各樹種的不同習性，以及所需的經費、人力，逐漸提高蘭陽平原的綠色覆蓋率增，並以讓蘭陽平原恢復森林樣貌為長遠目標。

陳金德強調，當前沒有什麼事情比種樹還重要，同時種樹也是一件愉快的事情，開一條路或許只要花2、3個月、或者是3、5年的時間，都市計劃則可能需要10年，至於種樹則是百年計畫，因此廣植樹木也是他擔任代理縣長最重要的施政目標之一，他也呼籲每個人一生當中至少要種下一棵樹。

(中國時報)

民進黨新北議員初選 43人搶34席 國民黨議員初選 永和最激烈

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。