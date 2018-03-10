遲來正義不是正義

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中國時報
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行政院會8日通過《刑法》修正草案，最大變革是死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑致死罪，將取消30年追訴期。未來立法院如通過修法，殺人償命追凶雖然可以永無期限，但遲來的正義終究不是正義！

2006年《刑法》修正已將追訴期從20年延長到30年，這次再修為無期限追凶，象徵意義大於實質意義。試想，殺人刑案如隔了30年還沒破案，物換星移、人事已非，還會有什麼重大新事證可追查？不但凶手可能已不在人世，被害人家屬心境歷經沉伏轉折，恐怕連回憶案情都不願意。

更應深入探討的是，社會公平與司法正義真能因此修法而伸張嗎？恐怕未必，尤其對被害人家屬而言，寄望國法對加害人嚴厲制裁必須正確且快速，才能慰撫被害人家屬心靈。

司法之所以不被人民信任，最大沉痾在偵審品質無法提升，這是司法官素質的老問題，至於重大刑案檢警偵查蒐證如不夠嚴謹，更是日後案情陷膠著的最大困擾。如果既有的司法體制無法革新，光靠無期限追凶的修法，無助司法正義之伸張。

另一值得關注的焦點是，法務部長邱太三明確指出，修法後適用劉邦友官邸血案、彭婉如命案等懸案；依最高法院通說見解，追訴權時效的規定無溯及既往之效力，未來也可能衍生適法爭議，徒增困擾。

國家刑罰本意是遏止想犯罪的人不會犯罪、曾犯罪的人不再犯，這是追求「刑期無刑」的崇高理想。就一般民眾「應報主義」的思維，必然贊同取消30年追訴期，讓凶手一輩子都得付出代價。法務部推動修法之餘，更該慎思如何提高司法公信力，才是司改要務！

(中國時報)

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