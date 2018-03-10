國民黨議員初選 永和最激烈

2018年03月10日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市議員初選流程9日公告，將分兩梯次辦理，國民黨擬提名37席，除新人輩出，也有不少老將重披戰袍，而永和應選人次從4席減為3席，國民黨擬提名2席，現任陳鴻源、連斐璠、新人胡文琦、陳偉杰將以民調爭奪2提名席次，競爭最為激烈。

國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，第一梯次領表登記選區包括第一、二、四、五、六、七、八、十等選區，將在13至14日領表，13至15日登記。

第三、九選區列為第二梯次，將在26至27日領表，26至28日登記，預定4月底5月初確認名單。

李乾龍說，本屆國民黨提名原則，若各區現任者與提名人數相同，一旦新人競爭，要以民調決定；若現任人數低於提名人數，現任者不用參與初選，新人競爭剩餘名額。

目前兩者相同為第一、第六與第十選區。不過，第一選區目前僅有蔡葉偉、戴麗香有意參選。

第六選區最多提2席，除現任連斐璠、陳鴻源爭取連任，還有新人前國民黨文傳會主委胡文琦、青年諫政聯盟陳偉杰表態，將由民調決勝負。

第十選區現任2席，將提名兩席，現任廖正良交棒給兒子廖先翔，對決前市代表會主席林昭祥，本區因婦女保障名額，若無其他女性登記，現任白珮茹將不用參與初選。

第三選區國民黨現任僅2席將提4席，現任蔡明堂保送，但前議長陳幸進不選，兒子陳汪全將與前議員黃桂蘭、胡淑蓉競爭另外3席。

第四選區將提5席，現任4人保送外，將有前議員趙燕昭、新人葉元之及吳炳輝爭奪最後1席；第七選區現任3席將提5席，老將前議員王明麗、新人江怡臻、林彥彰、簡皇譽及陳尉勇爭取剩下2席。

(中國時報)