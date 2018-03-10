普丁，俄羅斯的唯一領袖

2018年03月10日 04:10 中國時報 張慧英

3月18日，俄羅斯要舉行大選，除非出了天大意外，否則現任總統普丁篤定勝選，朝繼續執政到2024年邁進，而這還不保證屆時他會下台。畢竟普丁從2000年掌權以來，一直確保讓自己成為俄國人心中的唯一，如果繼續唯一下去，江山長久，猶如沙皇。

一個領袖的長期存在，有其個人條件，也有社會背景，而不想下台的領袖會盡力塑造有利自己的社會背景。蘇聯1991年解體，一夕土崩瓦解，強國榮光跌落塵埃。對俄國人來說，那是刻骨羞辱的一頁。接著俄羅斯走向資本主義，引入的西方經濟專家提供多項改革轉型方案，但因經濟模式差距太大，這種被稱為「震撼療法」的改革造成嚴重的社會混亂，失業率和自殺率都飆高。

對俄國民眾來說，90年代是個充滿痛苦與屈辱的年代，很多人相信「震撼療法」根本是西方人毒害俄國的陰謀，讓蘇聯解體的戈巴契夫是賣國賊，繼任的葉爾欽則是個無能的酒鬼。因此，當幹練冷靜的普丁在2000年接掌時，正符合俄國人對領袖的一切期望：強悍、勤奮、敢與美國對抗，還是武術高手，強勢的領袖會讓人有國家也跟著變強的心理投射，而這正是俄國人所要的。

普丁出身KGB，KGB是什麼？是不擇手段以維護政權的組織，而普丁為了鞏固權位，下手也的確從不客氣。他修憲把總統任期從4年延長為6年，還曾讓親信梅德維傑夫替他做了一任總統，好規避連任限制。國會基本上是橡皮圖章，反對派及異議媒體被他牢牢壓制，他透過媒體強力塑造正面形象，而且幸運地搭上金磚國家成長之浪潮，讓俄羅斯轉趨繁榮。雖然他的寡頭親信撈錢、政商勾結傳聞不斷，但和90年代相比，俄國的確進步很多。

當然，最近狀況是比較差了，併吞克里米亞固然讓俄國人感到得意，不過隨之而來的經濟制裁造成盧布腰斬，加上油價走弱，俄國GDP連續幾年只有1％的增長，貧富差距仍不見改善。年輕世代能從網路接觸更多資訊，對普丁也不像老一輩那麼支持，1月間在反對派領袖納瓦尼的號召下，俄國多地出現示威潮，從上次大選莫斯科與聖彼得堡普丁得票均未過半看來，對普丁及現狀不滿的還是有相當比例，尤其是在都會、高知識及年輕族群。

不過，普丁畢竟是俄國人的唯一選擇，很多人相信只有普丁才能讓俄羅斯維持富強，沒有他國家就會垮；且普丁也努力讓選民沒有其他選擇，把可能冒出頭的人都早早輾壓了。聲勢最強的反對派領袖納瓦尼以涉貪罪名被剝奪參選資格，和他對決的幾人都是小咖，其他人的得票都不可能撼動民調支持率86％的普丁。

普丁勝選無懸念，變數在於接下來的6年，以及6年之後。以普丁的習性，未必願意在6年後下台，預料他還是會持續壓制反對力量，但時空環境及社會背景終究會有變化，而且會逐漸把普丁拋在時代巨輪之後。把自己變成俄國的唯一時，普丁也把俄國和自己一起綁在時代的汰擇下。

(中國時報)