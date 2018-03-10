三鶯線車廂造型 由你決定

捷運三鶯線3種「萬里藍天，悠遊峽谷」（前）、「如鳶當空，展翼飛揚」（中）及「樂山樂水，陶冶性情」（後）車型出爐，邀請民眾票選。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

捷運三鶯線工程如火如荼進行中，預計2023完工通車，原型車現已完成外型設計，包括「萬里藍天，悠遊峽谷」、「如鳶當空，展翼飛揚」及「樂山樂水，陶冶性情」3種造型，新北市府邀請全民參與票選，還有機會抽中iPhone X等大獎。

新北市捷運工程局9日公開3款由義大利設計師結合三鶯地區文化特色的列車外衣，第一款「萬里藍天，悠遊峽谷」，車側以淡藍色長波浪線條為主，第2款「如鳶當空，展翼飛揚」以雄鷹展翅躍動為意象，第3款「樂山樂水，陶冶性情」融合三峽藍染與鶯歌陶瓷及原住民圖騰。

市長朱立倫說，捷運三鶯線目前進度已達17％，三鶯線全線配置29列車，1列車2節車廂，每列車可載高達330人，通車後將成三鶯地區交通新選擇。

捷運局指出，外觀票選將分網路票選及現場投票，第一階段網路票選10日起至20日止，民眾至活動官網並以Facebook、Google或Line等帳號登錄活動頁面後，即可參加網路投票。

第二階段現場投票24至25日止，民眾可前往三鶯線沿線台北大學、三峽區公所、鶯歌老街、里活動中心等16處指定地點投票；有iPhone X、日立吸塵器等超過50項獎品，詳細搜尋「OPEN！三環三線」。

(中國時報)

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