阿嬤謝台積電 終於可洗熱水澡

2018年03月10日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮大地震後剛滿月，後續重建工程持續進行，台積電派出百餘名員工，進駐花蓮協助修繕225戶受損民宅，9日驗收施姓阿嬤因地震造成水管、磚牆破裂倒塌的破損老房，經台積電員工協助，睽違一個月終於洗到熱水澡，施姓阿嬤感動的頻頻向志工們鞠躬答謝。

家住重慶路的71歲獨居阿嬤施寶珍說，地震造成家裡內牆龜裂、外牆倒塌，連浴室的水管也被扯斷，將近1個月無水可用，造成生活很多不便，經里長及市公所通報，台積電團隊隨即前往修繕。

台積電志工協助清除倒塌磚牆及破裂水管，更趕在寒流前將熱水管接上，讓阿嬤可以舒服的洗熱水澡，施寶珍說，前晚洗到燒滾滾的熱水，感動得快要流淚，想到志工們親切的協助，讓她不知道該怎麼樣報答，只能頻頻鞠躬，感謝他們。

花蓮市長魏嘉賢說，台積電在地震後，陸續協助住戶恢復家園，以弱勢族群及獨居老人的房舍優先處理，經里長及市公所通報，共有256戶申請修繕，目前已勘驗254戶、受理225戶，包括已施工的99戶，公所也將全力配合，進行後續環境清潔及關懷。

台積電公共設施服務部副理榮一弘說，目前派出120多人到花蓮執行災後修繕專案，其中包含20多名管理人員及4家營造廠商，幫助經濟較困頓的民眾盡速恢復正常生活，未來還會進駐志工輪流處理災後重建輔導工作，預計停留2個月以上。

(中國時報)