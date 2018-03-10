2018年03月10日 04:10 中國時報 蔡東杰

在兩次鎩羽而歸、申辦未果後，2011年7月，第3度叩關的南韓平昌終於獲得2018年冬季奧運會主辦權。此時的南韓絕不可能料到，就在5個月後，北韓領導人金正日猝逝，至於倉卒接班的金正恩為朝鮮半島局勢投下一個新變數，他「黷武」的傾向，任內迄今短短6年，便進行超過80次飛彈試射與4次核試，迫使聯合國安理會連續8度通過一次比一次嚴厲的制裁案，也讓半島情勢在2017年底迫近懸崖邊緣。

沒想到，就在各方一籌莫展之際，平昌冬奧開幕了，這對南韓而言可謂「一則以憂，一則以喜」，憂的是票房收益遠不如預期，恐怕得大賠，但意料之外的喜則是，沒想到北韓借題發揮，提早為半島局勢捎來春燕訊息。

從某個角度看來，南韓不啻有點吃悶虧，一方面幾年來的龐大投資，最終落得只是幫北韓搭舞台，更甚者，今年1月初兩韓開始針對冬奧議題展開破冰接觸，到2月底賽事結束，甚至在3月初南韓派遣特使團前往平壤獲金正恩「接見」後，首爾幾乎降格成「北韓的外交部發言人」，據此，不能不說是國格有虧。但相較過去兩年來，活在北韓軍事恫嚇的陰影下，南韓雖少了些「面子」，確有機會爭到些「裡子」。

尤其3月初特使團回國後，除釋出兩韓將於4月召開第3度高峰會的訊息之外，也幫北韓傳話，表示北韓願意和美國坐下來談棄核議題。對此，白宮隨即回應，川普同意在5月前與金正恩會面。一度因川普嗆聲將以「烈焰與怒火」回擊而迫近戰爭邊緣的半島，至此終於露出一線曙光。

當然，若因此認為半島危機已然春暖花開，或許仍為時尚早，但迄今的發展確實讓大家稍稍鬆了口氣。對國力其實相當有限的北韓、經濟脆弱度極高的南韓，和無意遭池魚之殃的日本來說，固然因此解脫，但最終關鍵還是在美國。尤其自川普上台以來，始終希望藉此向北京叫價，以便在隨時可能爆發的貿易戰中多累積些籌碼；儘管如此，面對持續低迷的國內支持度，以及日本與南韓兩大盟邦不斷陳情斡旋，最終川普也只能順勢炒短線，以美國與北韓之間首次的歷史性高峰會先賺些鎂光燈與支持率再說。

值得注意的是，相對半島議題的煙幕彈，隨著川普政府近期開始掀起一波全球貿易戰，美、中經濟矛盾一觸即發，儘管雙方對此不無溝通管道，亦不乏和平解決的誠意，但若中美全面經濟對話等機制依舊如去年般停滯不前，此一衝突或仍將如同過往般外溢至安全層面，屆時是否再度為半島情勢新添變數，將是各方可繼續觀察的重點所在。（作者為中興大學國際政治研究所教授）

(中國時報)