與狼共舞的膽識

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中國時報

行政院長賴清德針對大陸推出的惠台31項措施，呼籲國人注意大陸的目標是要併吞台灣。然而，該措施的衝擊不只是人才外流，更大的影響是產業和企業出走。蔡政府拿得出有效的對策嗎？

「狼來了」是蔡政府對大陸政策慣用的恐嚇手法。其實，把大陸視為一個市場，而非老用意識形態把自己絆住，才是在兩岸關係中能夠反守為攻的有效策略。

此次惠台措施何以衝擊最大的是產業和企業？以19條的電影發行、廣播電視、視聽網站和有線電視網為例，不受數量限制，又給予各項獎勵，台商勢必抓緊此一開放契機。但是，大陸市場競爭激烈，蔡政府是要讓台商去孤軍奮戰呢？還是趁勢助一臂之力，善用大陸資源，去合作開拓國際市場？一正一反，相去甚大，差別就在為政者的一念之間。

「與狼共舞」不只是企業在今日全球化的世界應有的跨國思維，政治人物更要有這種膽識。蔡政府曾在執政之初高唱「知中」、「友中」，然而至今骨子裡卻「恐中」又「恨中」。全世界沒有一個政府可以完全阻止企業出走和產業外移。美國在二戰期間無法阻止企業到敵對的德國投資，李登輝和陳水扁曾企圖管制台商對大陸投資也都徒勞無功。美國總統川普和日本首相安倍近年成功吸引企業回巢，是靠積極的獎勵而非築起高牆的管制。

賴院長說:「針對大陸惠台措施，我們現行制度該調整就調整。」至於他的調整是朝更消極的限縮還是更積極的開放，大家且拭目以待。（作者為國家公益發展協進會理事長）

(中國時報)

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