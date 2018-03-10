同僚幫卸責 色法官保飯碗

前台北高等行政法院法官陳鴻斌。（本報資料照片）

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中國時報
╱台北報

前台北高等行政法院法官陳鴻斌對女助理性騷擾，前年司法院職務法庭判決免除他的法官職務，他不服提再審，8日竟獲改判罰款1年薪水216萬元；讓「色法官」翻案成功的職務法庭5法官中，高院庭長謝靜慧憤而「辭職」，不願再擔任職務法庭法官，表達抗議。

謝靜慧昨日低調說，因為自己能力不足，所以才辭去職務法庭法官的工作，專心負責刑案審理，對陳鴻斌再審案哪位法官投下同意票、哪位法官反對，不願再多說。

女法官謝靜慧 激憤辭職

被再審案合議庭指責，當年未迴避審理將陳鴻斌免職的台北地院院長黃國忠委屈地說，他當時曾提出質疑，認為自己任司法院司法行政廳長，不宜在職務法庭審理該案，但包括林文舟在內的法官都主張不須迴避，如今意外背了黑鍋，他只能說「公道自在人心」。

陳鴻斌性騷擾案，當年台北高等行政法院自律委員會接獲檢舉調查後，僅建議警告處分，引發法界議論，民間司改會要求將陳送交評鑑，經司法院發回調查，北高行才決議送交法官評鑑，這次職務法庭讓陳翻案成功回復法官身分又惹爭議。

索吻、堵人 竟判程度輕

陳鴻斌再審案原由代理公懲會委員長的林堭儀任審判長，但林當初是將陳判決免職的審判長必須迴避，這次才由資深法官林文舟任審判長，但陪席法官謝靜慧質疑，去年12月石木欽接委員長後，理應由石任審判長，但其他法官不予理會，仍由林當審判長，與受命法官陳志祥、陪席法官謝靜慧、郭瑞祥、陳添喜5名法官合議審理，在多數決下，認為陳鴻斌「想要親吻被拒後中止、擋住門口不讓離開、只有口頭糾纏」，言行不檢程度輕，且還幫女助理找對象，可推知他深具悔意，因此從輕發落只判罰款。

判決引風暴 基層喊踹共

這樣的判決引發法官們的激憤，除謝靜慧辭去職務法庭法官工作，法官論壇也有法官要求職務法庭「踹共」，他們質問：如果陳鴻斌的行為只是輕微的性騷擾，什麼才是嚴重?難道要騷擾當事人或律師才叫嚴重?

此外，台大教授李茂生也批評他的大學同學、職務法庭審判長林文舟，作出如此離譜判決，就是讓另名同學、司法院長許宗力難堪。他反問如果教授對學生做出同樣的事情，學校性平會秉公處理的話，結果會怎樣?

(中國時報)

新聞透視－睜眼瞎判 騷到司法醜…

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