新聞透視－睜眼瞎判 騷到司法醜陋面

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中國時報

法官性騷擾女助理，本應遭究責免職，不料職務法庭的資深法官們，想出各種離譜藉口幫色法官卸責，就連幫被害的女助理找對象，都可用來做為翻案輕判的理由，職務法庭包庇失德法官，拉著司法清譽陪葬，台灣的司法繼續向下沉淪。

陳鴻斌法官性騷擾案，當初台北高等行政法院接獲檢舉卻草草結案，引發輿論批判後，才將陳送法官評鑑，這段法官包庇自己人的往事，當年曾重創司法形象。但許多資深法官們卻不當一回事，未能深自反省、一犯再犯，竟讓陳翻案成功改輕罰。

刑事被告遭判刑定讞後，想要聲請再審平反，必須找到新的事證，經嚴格檢視，才可能有機會開啟再審之門，說自己深具悔悟、情節輕微，絕對無法獲得法官悲憫予以再審改判。但陳鴻斌卻創下司法首例，在昔日法官同僚幫助下，再審「爭回」法官職務。

職務法庭法官們，選在婦女節當天作出歧視女性的判決，在全球撻伐對女性濫用權勢者、「ME TOO」運動風起雲湧的當下，這些法官們竟認為男法官對女助理索吻、擋住門口不讓離開的騷擾行為不算什麼，這樣「英明」的判決讓人無法接受。

或許老一輩司法官，因為昔日在司法圈看多了、聽多了，覺得對女下屬非禮，只要對方拒絕「中止」，就屬情節輕微的小事，但捫心自問，如果這種事發生在自己家人身上，還可雲淡風輕，不當一回事不去嚴厲究責嗎?

台灣司法始終得不到人民信賴，主要還是許多光怪陸離的判決，讓人民覺得有權有勢的人，可以獲得司法的寬恕與縱容，在蔡英文政府力拚司法改革時，職務法庭選擇對昔日法官同事輕罰縱放，再次打擊司法正義、粉碎人民對司法的期待。

(中國時報)

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