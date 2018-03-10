龍應台憶父 請尊重、善待警察

2018年03月10日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

前文化部長龍應台在臉書分享與警察的合照，寫道「警察雖然穿著制服，脫下制服每一個都是寶貝孩子的爸爸和媽媽，他會受傷、會疼痛，會累倒…不尊重、不善待保護我們的人，我們怎麼會被真正的保護呢？」臉書上也放了她的警察父親龍槐生1960年代時照片，並署名「警察的女兒說」，疼惜之情溢於言表。

龍應台寫道：「他們以為是他們想跟我拍照，其實是我想巴著他們拍照。他們以為他們是我的讀者，其實我才是他們的粉絲…。」

「清晨五點，從民宿二樓的窗就看見他們在街上各就各位；失業的總統仍舊是他們的保護對象。我的眼睛可以穿越時間空間清晰看見他們四點起床，也許不開燈，而且躡手躡腳，以免吵醒睡著的妻兒…在全世界都還包在溫暖被窩的時刻裡，他已經走出了家門，黑色的天空下一縷清冷單薄的人影。」

「每一次街頭的示威衝突，看到精疲力竭的警察站在大樓的陰影裡草率吃著便當、倚在凌亂的騎樓裡流汗喘息，坐在水泥地上垂著頭設法恢復體力，我都覺得無法忍受。」

「警察工作辛苦沒話說，這是他的選擇，可是辛苦工作可以有尊嚴吧？尊嚴包括社會必須尊重他好好吃飯、好好休息的基本人權，尊嚴包括國家必須堅守、捍衛他應得的制度性的福利承諾。」

「不尊重、不善待保護我們的人，我們怎麼會被真正的保護呢？等到沒有人願意承擔這種不給尊嚴的工作時，一切都太遲了…。」

她也附上一張父親穿著警察制服的照片，寫道「鄉下警官龍槐生的職務照，1960年代。」以身為「警察的女兒」寫下這些感言。網友回應「這樣的文字令人感動到無法言語」、「每個警察也都是別人的寶貝，可惜政府的官員似乎視警如草芥」、「感謝警察將台灣的治安維持的這麼好」。

(中國時報)