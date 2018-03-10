沒請律師不能閱卷證 違憲須修法

2018年03月10日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

刑事審判中的被告依刑事訴訟法33條規定，如果沒有請律師，只能繳交費用後閱覽筆錄影本，但大法官會議作成第762號解釋認為，這樣的規定妨害被告的防禦權行使，9日宣告違憲，司法院1年內須完成修法，如逾期法院可依被告請求交付閱覽全部卷宗及證物。

本件聲請釋憲人朱旺星因犯下強盜殺人案，遭判無期徒刑定讞，前年他在獄中服刑時，為聲請再審及非常上訴，向台南高分院聲請調閱卷內照片，但法官認為照片或照片影本是書證或證物，朱未委任律師不得聲請閱覽。

另一聲請人王全中律師，去年因涉犯傷害罪成為被告，他先以被告身分聲請閱覽審判卷證及偵查全卷光碟，之後又提出刑事委任狀讓自己當律師為自己辯護，聲請閱覽警詢筆錄、偵查全卷電子檔光碟，台中地院認為他沒有攝影或抄錄卷宗證物的權利，裁定駁回聲請。

762號解釋指出，憲法規定人民有訴訟權，刑事被告應享有充分防禦權，包括「被告卷證資訊獲知權」，以保障受到公平審判，因此在刑案審判中，應讓被告透過適當方式，適時獲知卷宗及證物全部內容。大法官認為，被告有權直接獲知卷證資訊，不可因有沒有請律師就有差別待遇，只准律師閱卷不能充分保障被告的資訊獲知權，由於刑訴法33條第2款規定，沒請律師的被告只能閱覽筆錄影本，違反正當法律程序，宣告部分違憲。

大法官會議指出，如何讓被告行使卷證資訊獲知權，可視不同情況由法院裁定，至少應讓被告取得全部卷證的影本，如被告認為影本不夠清楚，須直接看到正本，這時候法官在確保卷證安全的前提下，可准許直接看到證物或相片。

(中國時報)