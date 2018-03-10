哀鳳借屍還魂 拼裝賣萬支

2018年03月10日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

哀鳳迷注意了，「慧鑫通訊行」販售山寨版假iPhone，標榜「平行輸入，福利機」，以低於市價2000至5000元不等價格販售，熱銷上萬支，送到原廠鑑定後才發現內裝不少零件都是大陸副廠貨，利用已過期的序號、主機板拼裝「借屍還魂」，警方估計不法獲利上億元。

警方表示，仿冒品經檢視，電池有過熱膨脹現象，恐有爆炸燃燒風險，購買iPhone後，可至官方網站進行「序號查詢」，若手機才剛買保固期限就過期，代表可能買到仿冒品或借屍還魂的手機。

警方調查，慧鑫通訊行前年中設立盛浩科技有限公司及台灣鑫智慧科技有限公司，以拍賣帳號「鴻信通訊」在樂天拍賣網站；「花花3C通訊」在蝦皮拍賣網站；以帳號pobble6688、Pobble168在露天拍賣網站販售從大陸輸入的山寨版iPhone手機及配件，售價9900至25000元，低於市價2000至5000元不等。

業者為防止仿冒品被識破，設有平台控管訂單、門市面交取貨，還規定仿冒手機的售後維修服務，需拿回通信行維修，不得至iPhone直營店或合格經銷商。警方指出，仿冒品甚至連IMEI序號，都可以通過官方網站驗證，但這些都是已超過保固期的序號，使用iOS系統並沒問題，消費者難以察覺。

保安警察第二總隊刑警大隊經數月埋伏及跟監，鎖定位於新北市新莊區門市，至通訊行搜索，當場查獲仿冒APPLE商標iPhone手機48支及配件300餘件，逮捕26歲李姓女店長，李嫌自去年8月起，更透過生活市集與3C市集網站，販售超過1500支iPhone手機。警訊後依詐欺及違反商標法等罪移送法辦，並擴大追查幕後集團。

(中國時報)