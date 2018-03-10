老蕭巴黎賞秀呼風喚雨

2018年03月10日 01:12 中國時報 尤嬿妮 報導

老蕭看秀造型帥氣中帶點柔美。

蕭敬騰（老蕭）日前赴巴黎看秀，人生首次參與時裝秀趣事一籮筐，除了身旁的周杰倫（周董）傳授看秀教戰守則，「眼睛要睜大，不然會被說偷睡覺」，有「雨神」封號的老蕭一到巴黎，當地氣象預報即顯示將連續10天降雨，此外，老蕭還趁看秀空檔小秀魔術，親和力十足吸引眾人目光，逗得現場笑聲不斷。

老蕭看秀初體驗人氣頗夯，受訪時除了即興演唱，他還當場變魔術，將戴在自己中指的戒指瞬間變到食指，令圍觀民眾驚呼「怎麼可能」，當場成了歌王粉絲。有趣的是，時尚秀開始前，巴黎原本天氣晴朗無雨，沒想到老蕭抵達當地後，氣象局預報將連續10天降雨，粉絲笑稱老蕭呼風喚雨威力強大，「翻山越嶺、克服時差都要降雨，雨神果然名不虛傳。」一位被老蕭中性造型吸引的當地攝影師，跟拍同時聽聞老蕭外號，連忙驚呼自己沒帶傘。

血拼收穫豐富

第一次到巴黎的老蕭，對周遭環境感到「非常新鮮」，對於布滿泥土、楓葉，營造野外感的秀場，他開心直呼：「好酷，聞到大自然的味道。」聊起他經常挑選女裝作造型，老蕭頗有自信說：「基本上我也滿瘦的，所以都可以穿，只要是自然的。」透露特別欣賞撞色系的搭配及秀中展示的毛絨頭套，怕冷的他打算添購帶幾頂回台灣；他經紀人Summer透露，團隊抵達巴黎第一天，老蕭就前往香奈兒定裝，採購球鞋、包包、眼鏡等單品，收穫豐富。

5月推新專輯

據悉，老蕭此行僅出席一場時尚秀，結束後留在當地拍新專輯照片；由於此行心情輕鬆愉快，老蕭抵達後不顧時差之苦，已探訪凱旋門、巴黎鐵塔等知名景點，希望接下來有時間逛博物館，前往巴黎鐵塔上的餐廳吃飯、品嘗甜點，為接下來5月即將推出的新專輯、全新巡演，以及之後電影、電視劇拍攝等忙錄行程透透氣。（相關新聞刊C1）

(中國時報)