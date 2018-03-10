BOi!玩小孩 動念成家

2018年03月10日 01:12 中國時報 洪秀瑛 報導

2018伊林娛樂幻想男友日曆受粉絲歡迎，日前舉行幻想男友見面會，藉由「閨蜜瑰蜜」新推出香氣護手霜，拉近粉絲和「幻想男友」距離。伊林名模、藝人們把護手霜塗抹在脖子上，粉絲戴眼罩聞香氣，尋找理想中幻想男友，BOi!王翔永替粉絲謀福利，把張哲偉的衣服掀起來抹護手霜，現場尖叫連連，王翔永還被發現挑女友的「眉角」很多。

「幻想男友」包括正拍攝《已讀不回的戀人》楊鎮、嘻哈偶像男團BOi!陳信維、王翔永及吳珝陽、施柏宇、紀璽安、張哲偉、鄭祺丰，大夥以護手霜口味分組，有木質海鹽、柑橘柚香、微甜暖薑及優雅玫瑰。當天因報名人數多，見面會分成上、下半場進行，現場擠滿來自國內外粉絲，熱情和他們玩聞脖、比手畫腳等遊戲，氣氛超嗨。

BOi!自豪是暖男

王翔永自認在意女生的手足保養，除了除毛、腳趾頭要好看，「腳趾甲也要乾淨，不能搽太多指甲油，拇趾外翻也NG。」若有女友，他自豪是暖男，會用護手霜幫對方按摩手部。

現場有BOi!粉絲帶小孩參加，BOi!成員陳信維說，這位粉絲懷孕時開玩笑說「肚裡寶寶是BOi!的」，恰巧BOi!新歌就叫〈我孩的媽〉，2人在現場輪流跟寶寶玩，陳信維說：「瞬間真的有想結婚的感覺。」

BOi!新歌〈我孩的媽〉、〈RiDE〉、〈GRAViTY〉全由BOi!創作，其中〈RiDE〉邀同門的隋玲合作，描寫情侶愜意、享受獨處的公路之旅。

吳珝陽鐵粉應援

吳珝陽（原藝名吳承璟）粉絲事前就籌備應援計畫，當天送咖啡、手搖飲。吳珝陽說，粉絲很有禮貌，每次辦應援活動會先問過他，「她們還會寫企畫案給我看。」他的粉絲群遍布亞洲，IG貼文互動率第2高的地方在泰國，當天還有日本粉絲到場。他拍攝的電視電影、電視劇都已殺青，電視劇《前男友不是人》飾演楊丞琳弟弟，預計5月播出，電視電影《萬德浮史貝斯》下半年播出。

(中國時報)