2018年03月10日 01:12 中國時報 蔡琛儀 報導

周杰倫被網友目擊在維也納陪昆凌錄節目。（取材自微博）

周杰倫（周董）和昆凌過年期間就前往歐洲度假，日前兩人更難得公開合體出席巴黎時裝周，結束看秀行程後，昆凌隨即飛往奧地利維也納拍攝第6季《奔跑吧兄弟》（跑男），以嘉賓形式參與錄製「情侶特輯」，並和鄭愷搭檔，同場的還有任家萱（Selina），周董沒先行回國，反而化身愛妻隨扈跟在一旁陪伴，讓粉絲直呼被閃瞎。

周董寵妻事蹟不只這樁，昆凌分享自己穿著粉紅斜肩洋裝的美照時，他馬上留言大讚：「有點正…怎麼辦。」十足捧老婆的場；昆凌放上站在陽台望著遠處的照片，並寫：「我的王子在哪裡？」周董立刻回：「你的王子正冷得要死幫妳拍照。」昆凌許多張照片角度也都看得出來，周董幾乎快要貼在地上拍照，就為了幫老婆拍出絕佳比例。

奧塞美術館變魔術

不過他也被目擊，在時裝周上原本想牽老婆的手，但昆凌太過專心和旁邊的人聊天，完全沒感覺到周董的舉動，導致他撲空，只好尷尬將手往下移，佯裝在摸自己的腳，影片曝光讓網友看了笑翻。

周董此次歐洲行，除了朝聖法國巴黎凱旋門、巴黎鐵塔、奧塞美術館等知名景點，也和昆凌造訪荷蘭風車村、梵谷美術館、比利時聖於貝爾長廊等地，並抽空探訪在巴黎開唱的五月天。愛變魔術的他，也不忘在歐洲大展長才，在奧塞美術館表演將畫作中孩子手上拿著的撲克牌，瞬間變到自己手上；以及將魔術方塊一把捏碎，變成大把糖果。

續任《好聲音》導師

周董自除夕結束大陸春晚演出後，就展開這段約20多天的長假，他15日正式開工，於香港連唱10場，繼續完成「地表最強2」演唱會，4月前往昆凌娘家澳洲開唱，後續的場次則尚未公開；且今年他續任第3季《中國好聲音》導師，因此之後還要忙錄節目，2018年工作以演唱會及節目錄影為主，他所屬的杰威爾表示，仍有其他工作陸續計畫中。

(中國時報)