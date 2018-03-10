林子祥一句話華仔闖歌壇

林子祥（左）和何潔深情演唱〈決定〉。

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中國時報
報導林彥君

中天《金曲撈》喚醒各年代經典好歌，何潔在本集節目中以清亮嗓音及溫暖聲線，成功詮釋林子祥在1993年的作品〈決定〉，之後，70歲的林子祥緩緩從布幕後方走出時，全場觀眾陷入瘋狂。

林子祥在節目中用充滿餘韻、深邃情感重現25年前的作品〈決定〉，他表示當年自己真的很愛這首歌，但那一年有一首更強的世紀之歌，把這首歌給完全壓了下來，他說：「我跟葉蒨文唱了〈選擇〉，所以這首歌就沒有太多人聽過。」

久未現身綜藝節目的林子祥，這次上節目全因有老婆葉蒨文當推手，林子祥說：「她說她上次來上這個節目很開心，住得好、吃得好。」

劉德華當伴舞

林子祥更難得的在節目中演唱1986年代的經典粵語作品〈阿Lam日記〉，這首歌被稱為是歌壇最早的Rap，非常難唱，但林子祥唱起來仍中氣十足，讓來賓黃子佼忍不住大讚：「我早就懷疑他有6個肺！」

林子祥也透露與天王劉德華（華仔）的陳年小故事：「80年代剛開始時，我拍MV，他（劉德華）還在我背後幫我伴舞，當時我們一起拍電影，每天都見面，他都在跟我聊音樂，我跟他說，你這麼喜歡音樂，可以不只有拍戲，也可以去唱歌。」之後劉德華因他的鼓勵而踏入歌壇，唱出一首首經典好歌，林子祥也因此被譽為「劉德華的音樂領路人」。

(中國時報)

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