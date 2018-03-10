回味《無敵鐵金剛》 3／30寶島上映

透過先進的動畫技術，無敵鐵金剛在大銀幕使出的絕技更有震撼力。

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中國時報
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今年適逢動畫《無敵鐵金剛》原作者永井豪出道50周年，他和當年合作的東映公司再度聯手打造《劇場版 無敵鐵金剛／INFINITY》，去年消息一傳出就引起廣大粉絲關注，這是自1974年推出《無敵鐵金剛對暗黑大將軍》電影後，相隔44年再次呈現全新的電影版本。

動畫版於1978和1985年在台灣電視播出，當時一推出，就讓小朋友陷入瘋狂，「指揮艇組合」、「金剛飛拳」、「木蘭飛彈」等經典台詞和招式，主題曲至今依舊讓許多觀眾琅琅上口、記憶猶新，不過劇場版從未在台上映，《劇場版 無敵鐵金剛／INFINITY》將是首部登上台灣大銀幕的系列作品。

重現經典角色

《無敵鐵金剛》更是日本動畫史上第一個讓主角乘坐並操控巨大機器人的作品，被視為機器人動畫《機動戰士鋼彈》、《新福音戰士》的鼻祖，1972年在日播放後迅速席捲孩子圈，電視收視率一度超過30％，號稱「國民怪物節目」，當年4至10歲的兒童，如今已走入中年40歲後半至50多歲，該族群因此被稱為「無敵鐵金剛世代」。

電影將原汁原味重現《無敵鐵金剛》中的經典角色和機器人，由主角兜甲兒（台灣原翻譯為柯國隆）駕駛無敵鐵金剛、弓沙也加（余莎莎）和新型的維納斯A型（木蘭號）、劍鐵也駕駛的大魔神，經典反派Dr.地獄（赫爾博士）等人也將現身片中，該片30日將在台上映。

(中國時報)

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